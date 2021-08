Gigi Becali a încălcat înțelegerea cu Edi Iordănescu. Patronul FCSB a criticat fotbaliștii la TV după egalul cu Sepsi

""Despre meci nu mă mai întrebaţi, pentru că Edi face totul, face ce vrea şi cu asta, basta! Nu mai vreau să fiu întrebat despre meci pentru că nu mai vreau să vorbesc despre meci. Mi-am dat seama că greşesc şi mă bag eu în toate. L-am băgat pe omul ăsta acolo, să facă el şi cred că va face.Ce fac, continui să vorbesc toată ziua la televizor despre fotbal? Nu. M-a luminat Dumnezeu şi mi-a zis Dumnezeu: băi, ai o afacere? O iei ca afacere şi lasă idolatria! Nu te mai pricepe şi la fotbal, vezi-ţi de treaba ta! Şi m-a luminat, l-am pus pe Edi să facă el, că ştie bine să facă. Cred că o să facă şi atât. Mă puteţi suna când se vinde un jucător. Vreau să scap de slava deşartă care se numeşte toată ziua vorbit la televizor!", a declarat Becali, la ProX.Până la finalul intervenţiei telefonice, Becali nu s-a putut abţine şi şi-a criticat echipa după jocul de luni, cu Sepsi, scor 1-1, pe Arena Naţională, totuşi fără a nominaliza vreun jucător."Am fost supărat pe Vlad pentru greşeala făcută atunci, dar a reparat-o aseară. Dacă o să poată (n.r. - Edi) să facă echipa să joace ceea ce a jucat în prima repriză, aseară... Că probabil ei au intrat şi au jucat ce le-a spus Edi, tactica lui, după care a doua repriză au uitat şi au început iar să joace fiecare ce ştie el, să dribleze ce ştie el. Eu zic că a făcut bine (n.r. - Edi) în timpul scurt. Toate echipele joacă cu noi foarte agresiv pentru că nu au şansă altfel. Aici sunt de vină şi arbitrii. Când am jucat cu rapid, arbitrul ăla nu ştia de capul lui. Trebuia să dea galben, galben, galben, dar i-a lăsat să joace agresiv. Orice atac al nostru era oprit numai prin fault. Păi trebuia galben. Ca să nu joace agresiv cu noi, "Na, mă, joacă agresiv cu mingea, dacă se plimbă mingea, du-te şi faultează mingea!>", a spus el.El a precizat că transferul mijlocaşului Ovidiu Moruţan la Galatasaray a intrat în impas pentru scurt timp, deoarece turcii voiau să plătească numai cinci milioane de euro şi nu 5,7 milioane de euro, cât a fost acordul iniţial. Lucrurile s-au deblocat, marţi, când s-a revenit la suma iniţială, iar jucătorul urmează să plece în Turcia.Despre Florin Tănase, Becali a precizat că atacantul are o clauză de trei milioane de euro şi cine o plăteşte îl poate transfera.Patronul FCSB speră să-i poată aduce la echipa lui pe Claudiu Keşeru (Ludogoreţ) şi Hervin Ongenda ( FC Botaşnai)."Nu am vorbit cu Edi despre el. Dacă Edi îl vrea... Nu mai fac eu, face Edi. Dacă el vrea, îl luăm pe Keşeru. Eu am vrut să-l iau şi atunci nu a vrut el să vină. Pe Ongenda, îi dau lui Iftime o sută de mii pe el, dacă nu ia o sută de mii, nu mai ia niciun ban. O să plece jucătorul de acolo şi o să rămână şi fără bani luaţi. A mai făcut el aşa", a afirmat Becali.