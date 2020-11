Clipe teribile pentru Sumudica din cauza COVID - 19. "Tata e cardiac. Are comorbiditati. Gigi Becali mi-a salvat familia"

Pentru acest lucru antrenorul lui Gaziantep ii este recunoscator patronului de la FCSB "Vreau sa scot in evidenta un gest. Ii multumesc lui Gigi Becali. Este un om extraordinar. Nu am mai vorbit cu el de multe luni, dar cand a aflat, mi-a salvat familia.Tata are 74 de ani si are multe probleme de sanatate, comorbiditati. Este cardiac. Sotia si fetita mea erau singure.S-a oferit sa mearga la mine acasa, sa le duca medicamente. Mi-a spus ca o sa aiba el grija de familia mea. Mi-a spus: Stai linistit.Din acel moment, s-a ocupat foarte mult. Este un om extraordinar, iar pe mine m-a miscat foarte mult. M-a facut sa ma simt linistit, desi eram la mii de kilometri de cei dragi", a spus Sumudica la Digisport.Clubul turc Gaziantep a anuntat saptamana trecuta ca familia antrenorului Marius Sumudica , ramasa la Bucuresti, este infectata cu virusului Sars - COV - 2.Totul a trecut cu bine si toti cei dragi tehnicianului roman sunt acum sanatosi.