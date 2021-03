Gigi Becali, transfer de la echipa nationala. Pe cine vrea sa aduca la FCSB

Omul de afaceri a pus ochii pe un fotbalist din echipa nationala antrenata de Mirel Radoi Mijlocasul Alexandru Cretu, care joaca la Maribor, este ultimul nume de jucator pe care Gigi Becali il doreste neaparat la FCSB.Fotbalistul ii va expira in vara intelegerea cu echipa slovena, conform gsp si nu ar refuza o reintoarcere in Liga 1 Cretu are in contractul cu Maribor o clauza, potrivit careia i se va prelungi angajamentul cu slovenii, daca salariul ii va fi majorat de la 12 000 lunar la 16 000 de euro.Fotbalistul a mai fost dorit si de CFR Cluj si de Victor Piturca , pe vremea cand era la Universitatea Craiova , insa partile nu au ajuns la un numitor comun.CITESTE SI: