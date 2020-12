Cat il costa pe Gigi Becali jignirea repetata a unui inalt ofiter al Armatei Romane: "O martoaga, nebun si lacom"

Cum s-au calculat daunele

Jignirile repetate

Pentru aceste afirmatii, Curtea de Apel Bucuresti a decis ca Becali sa-i plateasca lui Talpan daune morale de 5.000 de euro. Decizia insa poate fi contestata la Inalta Curte.Un proces care este pe rolul instantelor din 2016. In esenta, Talpan ii solicita lui Becali daune de 1 milion de euro drept daune morale. Dosarul a fost deschis la Tribunalul Bucuresti. Instanta stabilise initial plata unor daune de 3.000 de euro, apoi Curtea de Apel Bucuresti a majorat suma la 30.000 de euro. In ultima cale de atac, Inalta Curte a decis rejudecarea cazului la Curtea de Apel Bucuresti. Asa s-a ajuns la despagubirile de 5.000 de euro.Decizia a fost data in septembrie 2020, dar judecatorii au motivat sentinta in aceasta luna, conform portalului instantelor. In aprecierea Curtii de Apel Bucuresti, la stabilirea despagubirilor trebuie avut in vedere atat statutul lui Florin Talpan, "militar de cariera cu merite recunoscute, profesie care in sine presupune un inalt grad de constiinta a onoarei si se bucura de recunoastere publica a demnitatii", cat si statutul lui Gigi Becali, "persoana care activeaza in domeniul politic si in domeniul fotbalului, cu statut financiar superior si cu luari de pozitie mediatizate in diferite domenii, care se bucura de influenta asupra unei anumite categorii de public".Un alt criteriu a fost modalitatea concreta de savarsire a faptelor imputate "atat tonul folosit de parat (), cat si afirmatiile in sine".A mai contat faptul ca, fara a constitui pentru Talpan o imbogatire fara justa cauza, insa nici pentru Becali o sanctiune lipsita de relevanta pecuniara, "despagubirile trebuie sa reprezinte o satisfactie echitabila si sa fie proportionale cu fapta savarsita."Conform instantei, suma stabilita de Tribunalul Bucuresti, de 3.000 de euro, este prea mica.Prin urmare, afirmatii de genul "nu e in apele lui", "nebun si lacom" (referiri la starea mentala), "habar nu are de nicio lege, nu stie de capul lui nimic", "n-a facut nimic in viata vietii lui", "in viata lui n-a pus o caramida, nimic " (referire la competenta profesionala), "incearca un fel de mineriada pentru Steaua " (referire la un eveniment istoric nefericit, marcat de violenta si manipulare, cu conotatii extrem de negative pentru cei carora le e atribuit prin comparatie), "mergeti si stati la sprituri pe institutii de stat, ca nimica nu faceti" (referire improprie pentru un cadru militar). "martoaga" (apelativ jignitor), impun in raport de criteriile mentionate majorarea cuantumului despagubirilor, explica Curtea de Apel Bucuresti."Astfel, reevaluand prin prisma caracterului repetitiv al declaratiilor paratului, a faptului ca prin natura profesiei de militar reclamantul are un simt al onoarei si reputatiei mult mai crescut decat al unei persoane medii, precum si prin prisma practicii judiciare inclusiv la nivel european, suma de 3.000 de euro nu satisface principiul repararii integrale a prejudiciului de imagine suferit de reclamant.Curtea va aprecia ca majorarea la suma de 5000 de euro corespunde unor criterii decente, nu conduce la o imbogatire disproportionata cu fapta apelantului, reprezinta o sanctiune suficienta a comportamentului apelantului," conchide instanta.