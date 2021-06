Gigi Becali l-a botezat si l-a convertit la ortodoxism pe fotbalistul de 18 ani de la FCSB, Octavian Popescu. Jucatorul are oferta de 13 milioane de euro de la Juventus

Ofertat din toata Europa, fotbalistul ramane in continuare sa joace in Liga 1 Gigi Becali are pe masa o propunere de transfer de 13 milioane de euro din Italia, dar nu vrea sa-i dea drumul."Nu vreau sa-l dau pe 13 milioane, vreau 50 pe el. Poate daca il mai tin 3 ani iau chiar 100 de milioane pe el.E de pe la Juventus, are de pe la mai multe echipe", a spus Gigi Becali la Digisport.Patronul FCSB se ocupa si de viata personala a fotbalistului. Becali l-a convertit la ortodoxism pe Octavian Popescu."Eu l-am botezat acum. L-am botezat crestin ortodox, pentru ca el era alta religie", a mai spus Gigi Becali la Digisport.