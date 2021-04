Scandal in fotbalul romanesc. Gigi Becali, atac la CFR Cluj pe seama arbitrajului. Ovidiu Hategan, principalul vizat

"Nu se poate asa ceva, 'ne-a facut varza'. N-a gresit nimic Hategan. Acolo nici nu trage... Niciodata in viata mea un am vazut penalty de genul asta. (...) Sa dea repetarea fazei cu Camora cu mana pe minge. Nu sunt de acord sa nu arbitreze Hategan pe CFR. Dar pe noi sa nu ne arbitreze Kovacs.Pai Hategan a arbitrat corect. Oamenii astia din cauza ca au fost invatati tot timpul sa primeasca penalti nu le convine cand sunt arbitrati corect de Hategan. Noi o sa venim cu 10-20 de faze ca in ultimele 10 meciuri am avut 1 sau 2 penaltiuri", a spus Becali.Managerul sportiv al CFR Cluj, Marius Bilasco, a declarat sambata seara, la Digi Sport, ca gruparea sa va face o adresa catre CCA pentru a solicita ca echipa antrenata de Edward Iordanescu sa nu mai fie arbitrata de Ovidiu Hategan. "In ultimul an ne-a arbitrat domnul Hategan opt meciuri.As vrea sa scot in evidenta ultimele trei meciuri cu Craiova, acea finala de campionat - am avut doua penaltiuri clare, nu ne-a dat. Nu sunt nici doua saptamani de la ultimul meci, unde am avut penalti, cartonas rosu si gol valabil anulat si in seara asta doua penalturi pe care dansul refuza sa ni le dea. Nu mai putem, am ajuns la limita rabdarii. Suntem intr-o lupta directa unde nu cerem decat sa ne dea ce e al nostru. Ne-a facut varza. Noi nu mai putem", a afirmat Bilasco.Formatia CFR Cluj a fost invinsa, sambata seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, de echipa Universitatea Craiova , intr-un meci din etapa a treia a play-off-ului Ligii I, arbitrat de Ovidiu Hategan.