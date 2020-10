Cum si-a vindecat Gigi Becali familia de coronavirus. "I-am dat medicament si gata"

"Am facut vreo 5-6 teste si am fost negativ. A avut Giovani, a avut Victor, in trei zile s-au facut bine. A avut soferul, au avut fetele femei de seviciu, a avut mama, 90 de ani. I-am dat medicament, le revedere!"Potrivit ProTV, Becali s-a intors, joi, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, la 7 ani dupa decizia care l-a trimis in spatele gratiilor. El vrea sa fie reabilitat dupa o perioada in care a decis sa se retraga din viata publica.Becali a stat in spatele gratiilor un an si zece luni, dupa ce a fost condamnat definitiv la trei ani si jumatate de inchisoare. Omul de afaceri a fost gasit vinovat in mai multe dosare de coruptie, dosarul transferurilor , cel de terenuri cu MAPN si dosarul valiza, precum si in dosarul privind sechestrarea hotilor care i-au furat masina.