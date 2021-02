Ultima gluma aparuta pe internet: Presedintele Parmei l-a blocat pe Gigi Becali pentru ca i-a cerut sa-l bage in teren pe Man

Patronul echipei FCSB Gigi Becali , a ajuns tinta glumelor pe internet.Ultima a starnit hohote de ras in randul internautilor: " Gigi Becali a fost blocat pe telefon de presedintele Parmei, pentru ca i-a cerut sa-l bage in teren pe Man".FOTO: Facebook Se stie ca la FCSB, Gigi Becali face echipa de start si dicteaza schimbarile de jucatori in timpul meciului.Transferul lui Dennis Man la Parma a starnit un scandal imens in fotbalul romanesc intre Gigi Becali si Anamaria Prodan Chiar daca a avut contract de reprezentare cu fotbalistul, sotia lui Laurentiu Reghecampf nu a luat parte la acest transfer, toata tranzactia a fost facuta prin intermediul lui Giovani Becali CITESTE SI: