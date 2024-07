Gigi l-a pierdut pe Fabbiani: S-a transferat la Velez Sarsfield

Atacantul Cristian Fabbiani s-a transferat, marti, sub forma de imprumut, la gruparea Velez Sarsfield.

Fotbalistul argentinian a mai fost dorit de River Plate, dar si de finantatorul Stelei, Gigi Becali, care-l vedea atacantul ideal pentru "ros-albastri".

Fabbiani (25 de ani) a fost imprumutat de campioana Romaniei, CFR Cluj, la Newell's Old Boys, in prima parte a sezonului, dar in aceasta iarna si-a manifestat dorinta de a pleca, intrucat nu a fost platit deloc de formatia argentiniana.

In cariera sa, Fabbiani a mai jucat pentru Lanus, Palestino, Beitar Jerusalim si CFR Cluj.

