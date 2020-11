Cine a fost cel mai tehnic fotbalist roman? "Nu am intalnit asa mingicar ca el. Era greu sa-i iei gogoasa"

Ionut Lutu a jucat la FC Galatasaray si Suwon Samsung Bluewings, insa nu si-a valorificat potentialul la maxim."M-a intors de vreo 7-8 ori si pe mine, nu aveai cum sa-l prinzi. Era greu sa-i iei gogoasa. Semana cu Hagi, intr-adevar.Sa stii ca eu nu am mai intalnit asa mingicar cu el. Te intorcea de cate ori voia el. Am fost coleg cu Adrian Ilie, cu Mutu, dar ca el nu am vazut. Si ti-o pot confirma multi, nu doar eu.Lutu te intorcea pe loc, Hagi cand avea culoar pleca in profunzime. Era mult mai modern Hagi inca de pe atunci, Lutu iti mai facea o floricica ceva", a spus fostul sau coleg de la Steaua, Iulian Miu la Telekom Sport.Ionut Lutu este omul bun la toate pentru Gigi Becali. Patronul FCSB l-a luat sub tutela sa, i-a cumparat o casa si are grija de fostul fotbalist.CITESTE SI: