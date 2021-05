Cati bani va castiga Marius Sumudica la FCSB

Sumudica vine sa ia titlul si sa duca pe FCSB in grupele Conference League.Pentru toate acestea, Gigi Becali i-a pregatit un contract beton."Va lua 500 000 de euro pentru calificarea in grupele Champions League, iar 200 000 pentru grupele Europa League.Pentru calificarea in grupele Conference League, va lua 25 de mii. Adica 20.000 pe luna plus inca cinci daca intra in Conference.1 milion de euro va fi rezilierea contractului. Lotul e bun. Mai vreau 3-4 jucatori Peste un an il vand pe Sumudica cu 1 milion", a spus Gigi Becali la Digisport.Patronul FCSB a povestit cum s-a gandit la varianta cu Sumudica antrenor."Avea sa-mi dea 10 000 de euro. M-a rugat cand era prin strainatate sa-i dau la o persoana 10 mii ca mi-i da el inapoi cand se intoarce.Acum, i-am zis de bani in gluma si de acolo a plecat totul.L-am chemat la mine si am batut palma. Vali ii face contractul", a declarat Becali.