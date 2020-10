Nasul, atac violent la fin. Gigi Becali: Gata, ai mancat trei batai la nationala, la revedere

"La nationala Romaniei, o sa am si eu si probabil Hagi grija ca sa existe. Primul Tanase, dupa aia nu stiu ce face. Pui Tanase, Man, Coman si Olaru. In mijloc, Tanase Olaru, Man, Coman. Astia patru.Fara astia nu poti sa incepi, ca iei batai, patru, bam, bam, bam, de la toate echipele, ne bat toti. Incepi cu astia patru, Tanase, Olaru, Man, Coman. Hai noroc, dupa aia! (n.r. - daca e potivit Mirel Radoi pentru echipa nationala). Nu e potrivit, cum sa fie potrivit daca a mancat trei batai? E finul meu si-l iubesc, dar daca mananci trei batai? Eu il stiam pe Mirel demn. Dar vezi ce inseamna omul, cum ii place dorinta de stapanire, mai se agata. Ce te mai agati? Gata, ai mancat trei batai, la revedere! Asta e! Daca mananci trei batai, gata! Fara Tanase nu ai ce sa joci, ca Tanase e numarul 1. Tanase, Olaru, Man, Coman, s-a rezolvat echipa nationala a Romaniei", a declarat Becali, potrivit ProX.Patronul FCSB este cel care l-a cununat pe Mirel Radoi.Reprezentativa Romaniei a fost invinsa, miercuri seara, pe Stadionul Ilie Oana din Ploiesti, cu scorul de 1-0 (0-0), de selectionata Austriei, intr-un meci din etapa a IV-a a Grupei I din Divizia B a Ligii Natiunilor.Dupa partida, selectionerul Mirel Radoi a declarat ca va analiza posibilitatea de a parasi conducerea echipei nationale in luna noiembrie, dupa ultimele meciuri din Liga Natiunilor.Romania va disputa la 15 si 18 noiembrie ultimele meciuri in Liga Natiunilor, cu Norvegia, acasa, respectiv cu Irlanda de Nord, in deplasare.Romania a pierdut intr-o saptamana trei meciuri la rand, 1-2, cu Islanda, in barajul pentru turneul final al CE, 0-4, cu Norvegia si 0-1, cu Austria, in Liga Natiunilor.