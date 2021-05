Revolutie in Liga 1. Ce vor sa faca patronii cluburilor de fotbal in frunte cu Gigi Becali

"Si ne mai propun ceva ei: ca noi, sclavii, sa respectam regula asta, noi trebuie sa jucam cu 7 jucatori crescuti in Romania. Si eu am spus asa: noi am ajuns intr-o situatie primitiva, stalinista, cand spune cineva ca trebuie sa faci asa. Dar noi nu vrem asa. Ca Liga nu vrea aia, pentru ca votam in Comitetul Executiv.. Eu sunt sclavul care s-a razvratit. Hai sa spunem Spartacus, ca era si trac si machedon.Si atunci am zis eu, care sunt sclavul Spartacus, am sunat la cluburi , la alte triburi de sclavi, si am sunat prima data la Rotaru si am spus ca hai sa facem o revolutie. L-am sunat si pe Iftime si a zis ca e de acord. L-am sunat si pe cel de la CFR, pe Copilu, ca pe el il cunosc si a zis ca e de acord.A mai zis ca nu stiu cine vorbeste cu Dinamo . Deci ei, stapanii, o sa se vada cu sclavii, care nu mai respecta regula lor. Noi ne adunam la Liga si nu mai bagam nici macar un jucator U21 in echipa. Da, o revolta. Eu am sub 21, ca nu e vorba de mine. E vorba de principiu. Nu vii tu sa imi impui mie, pe banii mei. Tu te duci la UEFA , iei 20 de mii de euro pe spinarea mea. Pai vii tu si ne spui aia? Adica, bai sclavule, iti iau si banii si apoi te oblig sa faci asa cum vreau eu. Mergi la instanta si instanta spune ca e neconstitutional", a declarat Becali, conform digisport.ro.El a mentionat ca decizia nu va fi atacata la TAS, ci pe cale comerciala. "Nu e o chestiune sportiva, e una economica. Eu trebuie sa joc cu anumiti jucatori ca sa castig, nu am ajuns sclavul unui copilandru, Burleanu.Exista jurisdictie. Ne judecam cu multe si cu fotbalul feminin...Nu fac pentru mine, pentru mine e un avantaj regula. Am vorbit cu Burleanu, e inteligent, m-a uimit. Dar cand esti prea destept, dai in lucruri viclene. Poate altii ii baga in cap astea. Nu poate sa impuna unor 16 oameni cum sa se organizeze, noi respectam FIFA si UEFA, nu era dictatura cand am intrat in fotbal.Este un fel de propunere, dar care va fi votata, e decizie! Liga e un fel de gaina a lor. A facut o hartie, dar se duce in Comitetul Executiv, dar voteaza sclavii lor, ridica mainile dupa el. E trafic de influenta!", a declarat Gigi Becali la emisiunea Digi Sport Special.