Radoi nu il iarta pe nasul Gigi Becali: Nu vom mai putea lucra impreuna

Mirel Radoi nu il iarta pe nasul sau, Gigi Becali, dupa ce acesta a declarat ca fostul mijlocas este zero ca antrenor din punct de vedere al practicii.

Radoi marturiseste ca nu intelege de ce a mai fost adus la FCSB de catre Becali daca acesta avea aceasta opinie despre el. Mai mult, el spune ca nu gaseste o explicatie pentru numirea lui Dica antrenor la vicecampioana, acesta fiindu-i secund.

In fine, Radoi i-a transmis lui Becali ca nu se pune problema sa mai lucreze impreuna in perioada urmatoare.

"Eu am ales sa demisionez, dar prin ce a declarat acum cateva zile ca sunt 0 antrenor ca si practica, el fiind un om mult mai intelept si mai matur decat mine, cred ca trebuie sa realizeze ca in momentul cand eu am renuntat la fotbal, era evident ca eu aveam practica zero si nu mai inteleg de ce m-a adus.

La fel, nu inteleg in acest moment daca eu sunt un antrenor cu practica 0 de ce a pus antrenor principal un om din staff-ul meu. Sunt lucruri pe care eu nu le inteleg si atata timp cat el se declara un om asa iubitor, prefer sa ma opresc aici si sa spun ca deocamdata nu vom mai putea lucra impreuna", a spus Radoi la Telekomsport.

Mirel Radoi a antrenat FCSB pentru o scurta perioada in 2015, parasind echipa dupa neintelegeri cu finantatorul Becali.

A fost prima experienta de antrenor a lui Radoi, care dupa aceea s-a concentrat pe cursurile pentru licenta Pro pe care le urmeaza in Republica Moldova si in Italia.

