Radu Banciu l-a distrus pe Gigi Becali după scandalul de la FCSB! Atac dur și la Edi Iordănescu

Scandalul dintre Gigi Becali și Edi Iordănescu nu a fost trecut cu vederea de Radu Banciu.

Realizatorul tv i-a atacat dur pe cei doi oameni din fotbal.

Patronul FCSB a intrat în colimatorul lui Radu Banciu și după mesajele trimise antrenorului pe care le-a arătat la tv.

"De la Neacșu de la Câmpulung, practic asta este prima scriere în limba română, a lui Gigi Becali. El poate să dea vina pe fabricantul telefonului. Bănuiesc că e un telefon din ăsta chinezesc. S-ar putea să facă economie și atunci să nu folosească această cratimă.

Seamănă scrisul lui cu scrisorile pe care le vedeam noi la Revoluție, chipurile scrisul îi aparținea lui Nicolae Ceaușescu. Tot așa scria nea Nicu, nu nimerea nici o cratimă. Era analfabetul absolut. După părerea mea, Gigi Becali are exact nivelul lui Nicolae Ceaușescu.

I-aș spune că mi-ar fi rușine să am familie, să am copii, să fiu manager, cum este el și să fiu ultimul analfabet. Trebuie să vorbească și el cu „Cel de Sus”, cu ăștia cu care are relații mai bune. Este inacceptabil să ajungi la o asemenea vârstă și să nu ai un scris de nivelul clasei a 3-a", a spus Radu Banciu la Look Sport.

De gura realizatorului TV nu a scăpat nici Edi Iordănescu.

"El este un antrenor de nivelul lui Becali, pentru că dacă nu ar fi un antrenor de nivelul lui Becali nu ar antrena pentru Becali. Nu poți să că e un profesionist. Prima dată când l-a dat afară Gigi de la Steaua nu a văzut cu cine lucrează acolo?

A mai venit o dată. L-a umilit și acum. În ce sens ești profesionist când tu lucrezi cu un amator? Gigi Becali este un amator și în afaceri și în sport. El a supraviețuit pentru că lucrează și își desfășoară activitatea, în general, într-o țară unde mediocritatea absolută, ridicolul nu ucid.

El este un manager în Pipera, acolo unde afacerile s-au făcut începând cu 1990, când noi ne uitam la televizor și ei erau atât de prostănaci încât n-aveau răbdare să se uite și s-au apucat de business. El nu este un om de afaceri, un latifundiar. Du-te, bă, în Patagonia! Vezi, faci pe latifundiarul acolo? Eu zic că nu apuci o săptămână", a mai spus Radu Banciu la Look Sport.

Ads