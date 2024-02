Relaxati-va, Becali si-a dat jos mustata!

Dragii nostri cititori, nu mai dati cu parul! Aceasta este prima remarca ce ne-a venit in minte (mintea colectiva a redactiei :), evident) citind reactiile dvs la provocarea pe care v-am adresat-o intrbandu-va "De ce si-a lasat Gigi Becali mustata?" Oricat v-ati chinui, unii dintre dumneavostra, sa ne spuneti ca nu radeti niciodata, nu va credem. In acesta lume nebuna, intens colorata, si nu neaparat in tonuri vesele, trebuie sa gasim si momente cand ne putem aseza in bancute alaturate, pentru un hohot sanatos.

Ne sunt capetele pline de calcule, ne bantuie mereu intrebari. Ce aduce ziua de maine? Vom reusi sa le asiguram copiilor nostri o pita unsa, sau merita mai mult? Pana cand se mareste intretinerea? Cat mai creste dobanda la banci? Pana cand vom mai auzi ca trebuie sa scumpim totul, pentru a ajunge la nivelul restului statelor UE, dar nimic despre lefurile pe care le au altii?

Unele dintre aceste intrebari nu au inca raspuns, sau nu indraznim sa ne gandim la ele. Si din acest motiv, suntem un popor trist. Si trebuie sa mai si zambim, nu credeti?

Mustata lui Gigi Becali nu e o problema nationala, suntem de acord. Dar personajul? Nu putem, oare, vorbi despre un fenomen? Despre un simptom care ne poate da indicii despre ce se afla in capul nostru, al romanilor? Omul care a stat o saptamana in casa ateptand sa-i creasca mustata candideaza in Romania la cea mai importanta demnitate a statului. Si nu e undeva pe la coada clasamentului popularitatii... Pe ce lume traim!?

Unii dintre dumneavostra il ignorati. De acord. Altii il studiati. Din nou de acord. Omul exista, fratilor! Si, de multe ori, ne face sa radem. Alteori ne punem mainile in cap.

Puteti sa jurati ca in momentul cand l-ati vazut la televizor nu v-a umflat rasul? Mai ales atunci cand ati auzit si explicatia. Pai asta am dorit si noi! Sa "ne radem" un pic. Si, ca sa o spunem pe aia dreapta, eram curiosi sa vedem daca o asemenea tema va fi ignorata. N-a fost! Majoritatea celor care au postat pe forum au raspuns la intrebare.

Nu ne-am suparat nici cand cativa dintre dumneavostra ati pus la zid mica noastra indrazneala. In aceasta meserie, inveti ca nu poti fi pe placul tuturor si nu pui la suflet, pentru ca altfel ajungi client la psihiatrie.

De fapt, am apreciat umorul. Si credem ca acesta este o atitudine sanatoasa. Dar tot nu am rezistat fara sa va dam o explicatie, pentru ca, in definitiv, impreuna cu dumneavostra formam o comunitate, si dorim sa fim bine intelesi.

Dragii nostri cititori, relaxati-va! Becali si-a dat mustata jos.

Redactia Ziare.com