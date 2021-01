Atac grosolan al lui Gigi Becali la Anamaria Prodan: "Stie ce circ facea prin cantonamente. Ajunsem de rasul Romaniei"

Dupa ce sotia lui Reghecampf i -a facut "doi sobolanei disperati", a venit si replica lui Gigi Becali.Patronul FCSB a povestit cu lux de amanunte intamplari incredibile din perioada cand Reghecampf era antrenorul echipei sale."Vad ca Anamaria nu se potoleste si incepe cu jigniri urate, dar observ ca o da si in amenintari. Insa, daca cineva vrea sa vorbeasca cu mine, atunci ala sa fie Laurentiu Reghecampf , nu femeile care fac parada modei pe strada si prin ziare.Eu nu o sa mai stau sa ma cert cu femeile, ca nu am innebunit. Am tacut destul cand Reghe era antrenor la noi, iar noi ajunsesem rasul Romaniei pe la echipa din cauza Anamariei Prodan.Stie ea ce circ iesea prin cantonamente, cand le zapacea de cap pe sotiile fotbalistilor de la noi de la echipa sa semneze barbatii lor cu ea ca impresar.Se vaitau nevestele pe la barbatii lor ca nu scapa de ea. A uitat cum se ruga de unul si de altul sa semneze cu ea cand era Reghe antrenor?Sau a uitat ce voia sa faca cand erau Giovanni cu Victor in puscarie? Lui Reghe nu ii este rusine asa un pic de mine sa o lase sa vorbeasca in asa fel de Gigi Becali? Cum poate sa foloseasca cuvintele alea la adresa mea sau a lui Giovanni?Dar e vina mea, ca doar eu am lasat-o sa stea prin preajma mea ca sa ii dau si ei valoare, dar gata, totul are o limita. Nu mai sunt << patroane? >> " Nu mai sunt eu ala Gigi << familia mea >>?Pai ea se ridica vreodata la valoarea lui Giovanni ca impresar? A fost ea vreodata in viata ei impresar de talia lui Giovanni? Sa inceteze cu amenintarile, iar eu va spun sincer ca nu o sa ma mai vedeti sa ii dau raspuns la atacul unei femei", a spus Gigi Becali pentru Prosport Candva o familie, acum dusmani. Conflictul dintre Anamaria Prodan si Gigi Becali a izbucnit in momentul transferului lui Man la Parma.Impresarul are contract de reprezentare cu fotbalistul, insa patronul FCSB a preferat ca toata tranzactia sa fie negociata si facuta de varul sau, Giovani Becali 13 milioane a platit Parma pentru transferul lui Denis Man. Fotbalistul a semnat un contract pe 4 ani si jumatate si va avea un salariu de 1 milion de euro anual.CITESTE SI: