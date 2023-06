Se intampla in Romania: Gigi Becali a imprumutat o echipa din Liga 1 cu o dobanda uriasa

Gigi Becali, actionarul majoritar al celor de la FCSB, a imprumutat o rivala de-a bucurestenilor din Liga 1, careia i-a perceput o dobanda uriasa.

Incercand sa lamureasca situatia imprumutului luat de Astra Giurgiu de la el, latifundiarul a dezvaluit ca a impus formatiei de la malul Dunarii o dobanda aproape dubla fata de cele practicate de banci.

"La toate imprumuturile s-a luat dobanda, 20% pe an. Sau cat e cea mai mare. Noi am luat banii dupa 3 luni. Ca sa nu fie discutii", a spus Becali la DigiSport.

In general, bancile comerciale impun dobanzi de aproximativ 10% pe an in cazul creditelor pentru nevoi personale.

Dezvaluirile lui Becali vin in contextul in care Comisia de Disciplina a fost sesizata in urma unui memoriu al celor de la CSU Craiova, care sustin ca nu este normal ca o echipa din Liga 1 sa aiba datorii catre patronul unei alte formatii.

Cazul nu a fost inca analizat, insa este greu de crezut ca se va lua vreo masura impotriva celor doua parti.

Astra, club dator la Becali in momentul respectiv, a pierdut fara drept de apel partida cu FCSB, fundasii giurgiuveni gresind flagrant la golurile bucurestenilor

