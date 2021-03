"Au incercat sa ma faca, dar au fost faultati". Cum au incercat hotii sa-l scoata din combinatie la furtul masinii lui Gigi Becali pe Sandu Geamanu, unul dintre cei mai temuti interlopi

Unul dintre ei, Catalin Zmarandescu, chiar a primit trei ani de inchisoare cu suspendare pentru sechestrarea hotilor.Si Gigi Becali a fost condamnat in acest dosar la 3 ani de inchisoare cu suspendare si 8 ani sub supraveghere."Din informatii stiam cine a furat masina. Ne-am dus dupa ei si a fost acea tamponare nefericita din intersectia Dorobanti cu Stefan cel Mare.Toata lumea a spus ca am intrat in ei intentionat. N-a fost nimic intentionat, li s-a oprit masina furata care era pusa pe modul de condus Direct.Li s-a oprit in mijlocul intersectiei.Noi veneam din spate, conducea un nepot al lui Gigi, n-am reusit sa-i mai evitam. Dupa impact, au tasnit ca iepurii din masina. Eu m-am dus dupa ala care a furat masina.Am alergat catre Piata Victoriei si l-am prins aproape de pasaj", a spus Zmarandescu la emisiunea Gsp Live.Unul dintre cei mai temuti interlopi din acea vreme din Bucuresti, Sandu Geamanu, stie cum s-au desfasurat lucrurile in acele momente.Aflat in puscarie, unde ispaseste o pedeapsa de 30 de ani pentru omor, interlopul a povestit totul la emisiunea "Romania, Te Iubesc", despre furtul masinii lui Gigi Becali."Erau prin anturaj, nu furam eu, dar majoritatea oamenilor carora li se fura masina, veneau cu trimitere spre mine. Avand in vedere ca stiu tot orasul, dar contra cost.Daca stiam ca i-au furat masina, o luam de la ei, ma duceam si imi ceream scuze si ii ziceam: Au gasit-o pornita, din asta traiesc, imi cer scuze, ia masina inapoi.Hotii au incercat sa ma scoata pe mine de la combinatie si s-o dea ei direct ca sa nu ma mai bage pe mine la parte. Si atunci au fost faultati", a spus Sandu Geamanu la Pro Tv.CITESTE SI: