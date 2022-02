Victimizare si zvonistica in cazul Becali

O zvonistica disperata, potentata de ziceri misterioase ale unor personaje cu aura legendara din zona serviciilor secrete, s-a revarsat amenintatoare peste Romania, dupa retinerea si apoi arestarea lui Gigi Becali.

Vin arestarile, fratilor! Vor fi saltate nume mari, inclusiv politicieni si personalitati din media. Pe bloguri, apar si nume: poate Vantu, poate Ciuvica. Zvonul este transmis si amplificat obsesiv pana le intra in cap tuturor.

Si dupa ce le intra, prin prisma lui trebuie sa priveasca si cele deja intamplate - o operatiune la comanda, domnule, cu siguranta - si cele care, poate, se vor intampla - o facatura, arestarea era stabilita deja!

Lansatorii zvonului, cei care se stiu, poate, cu musca pe caciula, deci oricand "saltabili", il folosesc ca pe o centura de siguranta, ca tot se poarta. Daca nu patesc nimic, cu atat mai bine, vor spune: operatiunea a fost zadarnicita pentru ca s-a aflat de ea, natia a fost salvata.

Daca vor fi totusi saltati, vor tipa: v-am zis noi, suntem niste victime. Ce daca suntem mafioti, am devalizat, am delapidat, am deturnat, am rapit, poate am ordonat si asasinate? Suntem victime ale unei operatiuni despre care v-am spus de mult timp.

Macar de-ar exista o operatiune de anihilare a gangsterilor din Romania si ministrul de Interne sau al Justitiei sau presedintele sau cine o fi pus-o la cale ar merita toate aplauzele! Ma tem insa ca nu e.

Infierarile abile

Zvonistica aceasta este completata, pentru a fi mai convingatoare, de tot felul de infierari uimitoare ale operatiunii Becali, venite tocmai din partea celor care, cu mai mult sau mai putin timp in urma, se jeleau ca in Romania interlopii sunt intangibili. Avem asadar cateva teze de victimizare a latifundiarului.

1. E suspecta arestarea tocmai acum, in an electoral. Pai, si anul trecut a fost electoral, iar cel dinainte a fost cu referendum. Cand pot fi facute arestari? Eu zic sa facem o lege care sa stabileasca in ce ani si ce perioade sunt posibile arestarile la nivelul personalitatilor, la cat timp dupa comiterea faptei, ca sa stea si infractorul linistit, sa stie cand sa dea lovitura, cand are imunitate de alegeri, cand sa se dea victima, cand sa fie vigilent.

2. L-au saltat ca in anii '50, dimineata la 6, in pijama, cu doua dube de mascati. In primul rand nu l-au saltat, ci a plecat la politie la volanul propriei masini, imbracat si incaltat, fara catuse, filmat de zeci de camere si dand interviuri pe banda rulanta. Fix ca in anii '50!

Politistii au stat la poarta palatului pana cand a decis Becali sa-i primeasca, adica dupa ce i-au venit avocatii, iar el a chemat toata presa din Bucuresti, basca niste ONG-uri de care n-a auzit nimeni. Sunt convins ca asa a fost ridicat si Corneliu Coposu!

Da, i-au batut la poarta pe la ora 6, insa Codul de Procedura Penala permite perchezitia dupa aceasta ora si nu protejeaza somnul matinal de frumusete. Politia nu a rascolit casa, nu a facut deranj si stricaciuni inutile, spunand de la inceput ce cauta. Asa se proceda, cu siguranta, si in anii '50.

Cat despre mascati, puteau sa vina si o suta cat timp nu au comis niciun abuz. Procedural, politia trebuia sa-si ia masuri de precautie deoarece acuzatia viza acte de violenta comise de un adevarat comando inarmat al omului de afaceri.

3. L-au judecat noaptea. Si cum ar fi trebuit procedat daca mandatul de retinere expira dupa fix 24 de ore? Judecarea cererilor de arestare noaptea este legala (si in SUA judecatorii sunt treziti din somn la nevoie), iar pentru astfel de urgente exista complete de serviciu.

Iar o judecata la care participa o armata de avocati, una si mai mare de reporteri si este insotita de o adevarata demonstratie de forta in favoarea acuzatului seamana izbitor cu ceea ce se intampla in anii '50, nu-i asa?

4. L-au saltat pentru atata lucru, domnule, tocmai pe el, care a facut biserici? "Atata lucru" este un act pur mafiot cu care Becali s-a mai si laudat, insolent si suficient, in public. Pe de-o parte, ne plangem ca Romania este pe mana clanurilor care fac legea, ca romanii nu sunt in siguranta, ca se trage pe strada, ca politia nu face nimic.

Si tocmai cand face, sanctionand o reglare de conturi intre interlopi, comisa cu focuri de arma in plina strada, nu e bine, pentru ca Becali a facut biserici.

Cand instanta l-a lasat in libertate pe Eugen Preda care, intre noi fie vorba, daduse doar vreo doi pumni unui agent de paza, s-a oripilat Romania intreaga ca infractorii sunt lasati liberi. Cand a fost arestat Becali pentru ca a trimis un comando inarmat sa-i faca legea pe strada, iar inflamare. Atunci cum ar trebui sa fie?

E adevarat ca asupra lui Becali planeaza suspiciuni cu mult mai grele, referitoare la chiar fundamentul averii sale, insa si Al Capone a fost arestat doar pentru evaziune fiscala. Ar fi trebuit lasat in libertate si gangsterul Americii?

5. Si-a aparat omul avutul, ca politia e mana in mana cu infractorii. E foarte adevarat ca avem autoritati slabe si corupte, dar ce alegem: sa le anihilam complet lasand dreptatea pe seama mafiotilor sau le presam sa-si faca treaba, sustinandu-le atunci cand actioneaza?

Pana la urma ce vrem sa fim: un stat unde interlopii fac legea pe strada, cu pistolul si pumnii, sau unul in care legea o fac doar autoritatile, criticabile si muuuult perfectibile. De aceasta data s-au solidarizat cu Becali victimele hotilor neprinsi. Sa nu ajungem ziua unei solidarizari a victimelor nevinovate ale politiilor paralele!

6. De ce nu sunt si hotii masinii dupa gratii? Nici frumoase, nici morale, nici de lauda, intelegerile pragmatice ale politiei cu unii infractori reprezinta practici consacrate in intreaga lume. Politia ofera imunitate si introduce in programe de protectie a martorilor infractori mai mici pentru a prinde pestii mari, vanati de multa vreme si care altfel nu pot fi agatati.

Oare mafiotii italieni din operatiunea "Mainile curate" or fi fost prinsi altfel? Peste tot in lume politia are oameni infiltrati printre interlopi precum si interlopi care ajung sa lucreze pentru ea. Asa se obtin peste tot informatiile si marturiile in cazul marilor mafioti, sa nu ne mai dam inocenti si virgini.

7. De ce era necesar un asemenea circ mediatic? Nimic mai adevarat, dar cine a chemat televiziunile sa transmita totul in direct? Cine racnea la telefon din fata propriei case, in infinite editii speciale la TV, in timp ce politistii asteptau la poarta? Cine a declansat circul mediatic ? Politia?

Daca Gigi Becali este nevinovat nu va fi condamnat. Si daca este vinovat are sanse mari sa scape, inclusiv din cauza presiunii mediatice incredibile si a victimizarii fara margini pe care o orchestreaza acum apropiatii sai. N-a fost nici spanzurat, nici tras pe roata. E drept, a mancat paine cu magiun, dar din asta nu se moare.

Ma intreb si eu, daca tot invocam la doua vorbe statul de drept, n-ar fi normal sa lasam mai intai magistratii sa-si faca treaba, sa administreze intreg probatoriul, sa dea o sentinta si sa o motiveze dupa care, in cunostinta de cauza, putem sa evaluam mult mai corect vinovatia sau nevinovatia lui Gigi Becali.

Si bine ar fi sa facem la fel in cazul oricarei arestari spectaculoase ar urma. Sau tocmai asta nu doresc lansatorii zvonisticii de inspaimantare a Romaniei.

