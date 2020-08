Intrat in repriza a doua a meciului cu Anderlecht , francezul a egalat pentru Mouscron cu o lovitura de cap. Este primul gol in Belgia pentru fostul jucator al FCSB-uluiAnderlecht - Mouscron s-a terminat 1-1 si echipa lui Gnohere are doar doar doua puncte dupa trei etape.