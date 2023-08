Becali: Banel e cel mai bun jucator din tara

Patronul Stelei, Gigi Becali, a declarat dupa victoria de la Medias ca Banel Nicolita este cel mai bun jucator din tara.

"N-ai cum sa castigi daca joci cum ai facut-o in prima repriza. Onicas e puternic, Bicfalvi nu face prea bine faza defensiva, nu are iuteala. La Grzelak ma asteptam sa fie slab, s-a convins si Bergodi pentru totdeauna. Banel Nicolita e cel mai bun jucator din tara. Ma bucur pentru Steaua, a revenit de la 1-2 si a invins cu 4-2, am aratat forta si tarie de caracter.

Cu jucatori ca Toja, care deja a luminat jocul la mijloc, si cu Surdu suntem de neinvins. Surdu nu are cum sa lipseasca din echipa, i-am si spus ca nu il voi critica pentru ca alearga foarte mult. Kapetanos va intra din postura de rezerva si va marca goluri decisive. Mi-a placut pustiul de la Medias, Parvulescu, l-a facut tandari-muci-varza pe Ninu. A jucat un meci extraordinar, l-am laudat si nu se mai antreneaza ca lumea. Nu stiu ce viata o fi dus el, ca si-a luat lumea in cap!", a spus Gigi Becali la Sport.Ro.

Gaz Metan Medias si Steaua au oferit cel mai spectaculos meci al etapei, castigat de formatia lui Cristiano Bergodi cu scorul de 4-2. Meciul a fost decis de un gol din foarfeca reusit de Banel Nicolita.