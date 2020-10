"Viitorul Fotbalului Romanesc", proiectul esuat al fotbalistilor "Generatiei de Aur". Detalii din procesul deschis de fratii Becali

1996, anul decaderii

Procesul deschis de fratii Becali

Membri ai acestei asociatii sunt mai multi fosti fotbalisti ai "Generatiei de Aur" a Romaniei: Gica Hagi Ilie Dumitrescu , Bogdan Stelea si Dan Petrescu , dar si alte nume din fotbal, antrenorul Victor Piturca si afaceristul George (Gigi) Becali. Toti acestia sunt parti in acest proces, in calitate de intimati.Primul termen din acest dosar a fost pe 14 septembrie, dar judecatorii au amanat cazul pe 26 octombrie, conform portalului instantelor. In 1996, cand fundatia a fost constituita, toti fotbalistii din acest proces erau in varful carierei fotbalistice.juca la Barcelona , iar in august 1996 s-a transferat la Galatarsary Istanbul. In acelasi an,castiga trei cupe cu Barcelona, iar in 1997 s-a transferat si el la Galatarsary Istanbul.apara portile echipei Steaua Bucuresti,inscria pentru echipa engleza West Ham United, iarfacea cariera la Chelsea . Tot in 1996, Victor Piturca era antrenorul echipei Romaniei U-21, cu care a reusit calificarea la Campionatul European din Romania din 1998.Tot in 1996, Gigi Becali facea primele transferuri de terenuri cu MApN. Era vorba mai exact de o suprafata de circa 30 de hectare de teren din zona localitatii Voluntari, schimbate cu terenuri din localitatea Stefanestii de Jos. O afacere care s-a terminat, dupa mai multi ani, cu un proces penal.Totusi, anul 1996 a insemnat rateul "Generatiei de Aur", la Campionatul European. Romania a dat-o in bara atunci, la doar doi ani dupa ce facuse furori la Cupa Mondiala din SUA. Si nu oricum, ci din postura unei nationale care ocupase locul 6 la mondialul american, fiind la cateva minute de calificarea in semifinale.Care sunt motivele pentru care Victor si Giovani Becali cer dizolvarea fundatiei? Lipsa de implicare a membrilor fundatiei. Cel putin asta spun cei doi frati.Detaliile stau in cererea de dizolvare depusa la Judecatoria Sectorului 1."Impreuna cu persoanele mentionate in aceasta cerere de chemare in judecata, fosti mari fotbalisti ai Romaniei sau persoane care, la acel moment erau implicate in acest fenomen al fotbalului, am constituit in anul 1996, luna iunie, FundatiaAsa cum rezulta si din Scopul si Obiectivele fundatiei prevazute in statut, la momentul constituirii acesteia, toti membrii fondatori ne-am propus sa contribuim la dezvoltarea fotbalului romanesc prin sprijinirea copiilor si tinerilor talentati pentru a putea face performanta in fotbal.Chiar daca in luna iunie 1996 ne-am eprimat acordul pentru constituirea acestei fundatii, in perioada urmatoare niciunul dintre noi nu ne-am implicat in dezvoltarea acesteia. Am ales ca fiecare dintre noi sa initiem proiecte personale prin care sa sprijinim sau sa ne implicam in dezvoltarea fotbalului romanesc.Membrii Consiliului director al fundatiei, conform Actului constitutiv al acesteia, au fost numiti pentruu o perioada de 3 (trei) ani de zile, respectiv de la data constituirii si pana in luna iunie 1999.Dupa constituire nu a existat nicio activitate a fundatiei in raport de scopul si obiectivele acesteia, nu a existat nicio adunare generala a membrilor fondatori, motiv pentru care nu a fost prelungit mandatul membrilor Consiliului director (de conducere) al acesteia sau sa fie numite alte persoane in Consiliul director.Drept consecinta, din luna iunie 1999, aceasta fundatie nu mai are organe de conducere, iar niciunul din membrii sai fondatori nu mai sunt interesati sa se implice in activitatea acestei fundatii.Nici activul patrimonial al fundatiei nu a fost completat, dupa modificarile ulterioare aduse OG 26/2000 (cu privire la asociatii si fundatii- n.red.), fiind in prezent aceleaasi cu cel depus la momentul constituirii fundatiei, respectiv 500.000 lei vechi (50 de lei).Dorim sa precizam ca neexistand nicio implicare a membrilor fondatori in activitatea fundatiei aceasta nu detine in patrimoniu niciun bun pentru a fi lichidat, situatie ce urmeaza sa fie dovedita cu documente contabile anexate la prezenta cerere.Fata de motivele prezentate si d eprobele ce urmeaza sa fie administrate, va rugam sa ne admiteti cerrea, sa dispuneti dizolvarea Fundatia, in temeiul art. 58 si 59, raport la art. 56 din OG 26/2000, actualizata, si sa numiti un lichidator pentru indeplinirea procedurii legale in vederea lichidarii si radierii acesteia din registrul de Asociatii din fundatii (art. 70 alin 3 din OG 26/2000)."