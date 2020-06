FOTO Imagini de pe santierul abandonat al autostrazii Transilvania. Lucrarea ar fi trebuit realizata de americanii de la Bechtel si spaniolii de la Corsan

Ziare.

"Amintirile ne chinuiesc, amintirile ne rascolesc... pe lotul Chiribis-Biharia al Autostrazii Transilvania. Mai rezistati?! Lucrarile pe autostrada blestemata au inceput in 2004 in era Bechtel si au fost "continuate" de spaniolii de la Corsan in 2016 care de fapt nu au facut nimic.Peisajul actual este post-apocaliptic: vegetatie luxurianta care inghite betoanele si distruge terasamentele neprotejate, pile cu armaturi roase de rugina, elevatii cu hidroizolatia mancata de ploi , piloti cu armatura furata si radiere care te duc cu gandul la ruinele antichitatii", arata Asociatia Pro Infrastructura, pe Facebook Asociatia Pro Infrastructura anunta ca "dupa 16 ani, doua rezilieri si doua licitatii, pe 12.06.2020 Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a semnat contractul pentru tronsonul Chiribis-Biharia cu Trameco (grupul Selina), cei 28,55 km trebuind sa fie sa fie proiectati si executati in doi ani cu 326 milioane de lei".CNAIR a anuntat in 12 iunie ca a semnat contractual pentru tronsonul Chiribis - Biharia, care ar urma sa fie realizat in doi ani pentru pretul de aproximativ 69 de milioane de euro."Subsectiunea 3C2 (Chiribis - Biharia), se intinde intre km 30+550 si km 59+100 (28,55 km), incepe in zona localitatii Sinlazar (intersectia cu drumul national DN19E) si tranziteaza o zona de campie, intre localitatile Misca si Chislaz, unde DN19E (Chiribis - Salard - Biharia) a fost deviat in lungul autostrazii, pe o lungime de 4,2 km.Traseul continua la sud de localitatea Poclusa de Barcau, se inscrie din nou in lungul DN 19 E, intre localitatile Sarsig si Haucesti si intersecteaza DJ 767 (Tiglead - DN19E), la km 39+950. La km 40+980, traseul autostrazii trece prin aria protejata Fegernic, pe o lungime de aproximativ l00 m, iar la km 41+319 intersecteaza DC42.Traseul autostrazii ocoleste la nord localitatea Fegernic, iar la km 48+500 se intersecteaza cu un drum local situat la sud de localitatea Salard. In continuare, traseul autostrazii se indreapta spre granita romano-ungara, intersectand DN 19 E, la km 55+100, drum national ce va fi deviat de la traseul existent pe o lungime de 1,8 km", arata CNAIR intr-un comunicat de presa.