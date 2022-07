Invitatii Ziare.com Emilian Isaila: Dan Sova, ultimul muncitor la Autostrada Transilvania. Un mare proiect

Trebuie sa recunosc cinstit ca n-am inteles niciodata ce inseamna Ministerul Marilor Proiecte. Pare mai mult o constructie kafkiana, un labirint lipsit de scop, realizat doar pentru a justifica existenta lui Dan Sova in Guvernul Ponta.

Poate si un mod de a orienta resurse de la bugetul de stat. Habar n-am.

In mod real, aceasta institutie are un nume si mai alambicat - Departamentul pentru Proiecte de Infrastructura si Investitii Straine.

Sunt curios cum se recomanda angajatii: "Sunt instalator la Ministerul Marilor Proiecte sau la Departamentul pentru Proiecte de Infrastructura si Investitii Straine"? Ce poate fi mai absurd? Si pentru ca nebunia sa fie totala, de jumatate de an de cand functioneaza aceasta fictiune nu a facut decat sa se umple de ridicol.

Domnul ministru Sova apare din cand in cand la TV si vorbeste despre kilometri de autostrada ca si cum i-ar fi construit singur, cand, de fapt, sunt drumuri incepute de ani de zile si are, in acest an, doar oportunitatea de a taia panglica.

Din ce spune domnia sa, pare ca acest minister se ocupa cu drumurile, desi denumirea sugereaza ca atributiile institutiei sunt mult mai largi, pot fi intinse peste toata tara si peste toate investitiile straine.

Chiar si tricolorul domnului Gadea, asternut pe un camp sterp langa Clinceni, e un mare proiect cu care merita sa se laude? Dumnezeu stie! Un mare proiect e si constructia laserului de la Magurele, ma mir ca prietenul premierului nu l-a bagat in portofoliul de realizari.

Ads

Dar cea mai mare capcana in care a cazut Dan Sova e cea cu Autostrada Transilvania. Acest proiect platit leu cu leu din buzunarul contribuabilului roman face furori in campaniile electorale, incepand cu toamna anului 2004.

Contractul semnat de Adrian Nastase si compania americana a fost unul pagubos de la bun inceput. Alianta DA, prin vocea lui Traian Basescu si a lui Theodor Stolojan, a fost prima care s-a laudat ca va incerca sa-l rezilieze. Macar cei doi politicieni au avut bunul simt sa spuna ca vor incerca.

In 2005, reprezentantii Guvernului Tariceanu au negociat cu americanii si au ajuns la concluzia ca e mai ieftin sa continue autostrada decat sa se opreasca realizarea ei. Si uite asa, pana a venit criza, sontac-sontac, contribuabilul roman a platit cu 1,4 miliarde de euro 52 de kilometri de autostrada.

Ads

Dar a venit criza si nu au mai fost bani. PSD, partid de opozitie care la acea vreme se opunea la tot fara a se gandi ca va ajunge la un moment dat la putere, a sarit ca ars, iar Victor Ponta a declarat de zeci de ori ca va opri contractul. A fost atat de serios incat i-a creat un minister prietenului sau si i-a dat misiunea sa rezilieze rusinosul contract.

Dan Sova si-a ascultat seful si a promis ca pana in data de 27 mai va denunta contractul. Dar n-a reusit. S-a impotmolit. Nu stie nimeni de ce. Si uite asa, inca o promisiune din campania electorala a USL s-a fasait. Si nu uitati, pentru asta a fost creat un minister.

Ce credeti ca va face domnul Sova sau premierul? Cand si cine va cere institutiilor abilitate sa-l cerceteze pe domnul Adrian Nastase, artizanul acestui contract? Cine va plati despagubirile? Aici, la ultima intrebare, am o banuiala.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

Ads