Muncitorii se plang de nereguli la Autostrada Transilvania

Un grup de muncitori care lucreaza la constructia Autostrazii Transilvania denunta, intr-un document remis presei, nerespectarea standardelor de calitate si situatia unor angajati ai Bechtel.

Plangerea muncitorilor, intitulata "Ghidul Bechtel & Enka pentru constructia in anul 2009 a 42 de km de autostrada de pe Tronsonul 2B", face referire la peste 20 de nereguli in constructia autostrazii si contine zece "porunci negative" si zece "porunci pozitive" impuse de Bechtel, potrivit Evenimentul Zilei.

Muncitorii sustin ca, la kilometrul 28, asfaltul este turnat fara curatarea terasamentului de noroi, iar turnarea materialului se face indiferent de conditiile meteorologice, lucru ce scade mult durata de viata a drumului.

Mai mult, firma face concedieri in randul muncitorilor romani, angajand in schimb muncitori turci. Compania neaga acuzatiile si sustine ca lucrarile sunt in conformitate cu standardele de constructie din tara.

Acum patru luni, un document similar realizat de angajatii Bechtel semnala ca pe tronsonul 3 C al Autostrazii Transilvania un viaduct are fisuri, iar pilonii ar putea sa cedeze la presiunea apei.