Brooklyn Beckham, baiatul lui David Beckham, confirma logodna cu actrita Nicola Peltz. "Voi fi cel mai bun sot si tatic"

Baiatul lui David Beckam le-a spus fanilor pe Instagram ca este "cel mai norocos om din lume".Conform Daily Mail, David si Victoria Beckham au fost de acord cu propunerea fiului lor, iar cele doua familii se pregatesc de nunta.Brooklyn Beckham este in prezent model si fotograf in Statele Unite, iar Nicola Peltz este actrita in America de Nord. Nicola a fost nominalizata la premiul Teen Choice pentru cel mai bun debut cinematografic.Brooklyn Beckham si Nicola Peltz sunt impreuna din luna noiembrie a anului trecut, dupa ce fiul lui David Beckham s-a despartit de modelul Hana Cross.