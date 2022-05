Irina Begu are meci mare azi pentru calificarea în oiptimi la Roland Garros: de la ce oră e partida și cine e Jeanjean

Irina Begu va juca azi în turul trei la Roland Garros contra unei adversare imprevizibile, franțuzoaica Leolia Jeanjean.

Meciul dintre Begu (63 WTA) și Jeajean (227 WTA) va începe de la ora 12.00 (EuroSport), iar miza e una uriașă, calificarea în optimile de finală. Partida e prima de pe arena Suzanne-Lenglen.

Cu o victorie azi, Begu și-ar egala cea mai bună performanță a carierei: ea a mai fost în optimi la Roland Garros în 2016, dar și la Australian Open în 2015.

Leolia Jeanjean va îmmplini 27 de ani în luna august și până acum nu a mai jucat la nivelul circuitului WTA, doar în turneele WTA 125 și cele ITF. Ea a studiat în SUA și a jucat tenis în colegiu. La Roland Garros, ea a beneficiat de un wild-card, iar până acum a profitat din plin.

A învins-o pe Nuria Parrzias Dias în primul tur, 6-4, 6-3, iar în turul al doilea a detonat bomba: 6-2, 6-2 cu Pliskova. E adevărat că sportiva din Cehia nu e în cea mai bună formă a carierei.

In her maiden Grand Slam, world No.227 Leolia Jeanjean upsets No.8 seed Karolina Pliskova 6-2, 6-2 for a first career top 10 win and third round#RolandGarros pic.twitter.com/N01ZHyC2K2