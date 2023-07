Două persoane au murit luni, 31 iulie, la Beijing şi câteva sute au rămas blocate, deşi autorităţile au evacuat zeci de mii de oameni în timpul nopţii. Plouă torenţial, neîncetat, de vineri noapte, iar în suburbiile vestice ale Beijingului maşinile au fost măturate de ape, în timp ce drumurile au fost transformate în râuri.

Serviciile de salvare au găsit două cadavre în cursurile de apă din districtul Mentougou din Beijing, potrivit ziarului People's Daily. Videoclipurile postate de mass-media de stat arată în districtul Mentougou vehicule pe jumătate scufundate, trase de torenţii care se mişcă rapid.

Luni, autorităţile au plasat capitala chineză în stare de alertă maximă pentru inundaţii şi alunecări de teren, din cauza ploilor torenţiale care afectează de vineri părţi din nordul Chinei.

O mare parte din suburbiile Beijingului "prezintă un risc ridicat de prăbuşire şi alunecări de teren", au avertizat autorităţile, care au emis un cod roşu de inundaţii.

Ploile abundente sunt o consecinţă a ciclonului Doksuri, care a provocat moartea a cel puţin 36 de persoane în Filipine. Taifunul şi-a pierdut o parte din putere, dar furtuna tropicală traversează de vineri nordul Chinei.

Many car sweeping away due to flood after heavy rains in Beijing, China 🇨🇳 (31.07.2023)

