Pianista Ana Silvestru a sustinut, la Zurich, un concert caritabil dedicat copiilor romani ramasi orfani in urma Revolutiei din 1989

Evenimentul face parte dintr-o serie de concerte online, in vreme de pandemie, sustinute de artisti care performeaza in capitala Elvetiei, precum pianista Ana Silvestru, violonistul Cosmin Banica - concertmaistru la Tonhalle Zurich, baritonul Niklaus Kost si sopranele Christina Daletska si Dana Grigorcea Monioudis."Acum 31 de ani, copii si parinti au fost impuscati si striviti de rotile tancurilor pentru ca noi sa traim din plin libertatea si viata cu tot ce ne ofera ea, sa ne bucuram de succes, de prieteni si de frumos. Cu gandul la ei am creat si interpretat cu emotie acest moment special. Ii multumesc Christinei Daletska pentru acest moment extraordinar", a declarat pianista Ana Silvestru.Seria de concerte online oferite de Ana Silvestru a debutat in luna iunie, cand Institutul Maghiar a invitat-o sa sustina un concert online in cadrul "Stagiunii de Marti seara". Piano Concert No. 3 de Bela Bartok sustinut atunci a inclus atat partitura de solist, cat si cea de orchestra.Din dorinta artistei de a crea si oferi publicului arta si emotie intr-o perioada incerta, de a ramane conectata cu publicul, prietenii si familia, cu care nu s-a intalnit deloc de la inceputul pandemiei, Ana Silvestru a continuat seria reprezentatiilor, iar incepand cu luna noiembrie, a inregistrat o serie de concerte impreuna cu violonistul Cosmin Banica, concertmaistrul orchestrei Tonhalle Zurich si fost concertmaistru al Filarmonicii din Bucuresti, laureat al Concursului George Enescu, tenorul Niklaus Kost sau cu violonistul Stefan Tarara, unul dintre cei mai importanti reprezentanti ai tinerei generatii din Romania, castigator al Concursului George Enescu in 2014.Pe 7 decembrie, impreuna cu baritonul Niklaus Kost, Ana Silvestru a interpretat ciclul "Fara soare" de Modest Musorgski.Concertele sustinute de Ana Silvestru impreuna cu violonistul Cosmin Banica ("Concertant" de George Enescu, "Sonata" de Cesar Franck si "Tambourin Chinois" de Fritz Kreisler) au fost dedicate Asociatiei pentru Democratie si Justitie, promotor al educatiei juridice in Romania."Admiram munca extraordinara pe care Asociatia Va Vedem Just o face in scoli si ne bucuram daca acest concert le poate face munca mai usoara. Invitam publicul sa doneze pentru cauzele sustinute de asociatie", a adaugat Ana Silvestru.Conturile Asociatiei "Voci pentru Democratie si Justitie" in care se pot face donatii sunt: RO34INGB0000999905740856 - RON; RO66INGB0000999905740862 - EUR; RO71INGB0000999905740869 - USD . BIC: INGB; SWIFT: INGBROBUAna Silvestru locuieste la Zurich. Dupa terminarea studiilor de licenta la Universitatea Nationala de Muzica din Bucuresti, la clasa profesorului Viniciu Moroianu, si-a continuat studiile de master la clasa reputatului maestru Konstantin Serbakov, la Universitatea de Arte din Zurich, primind prestigioasa diploma de solist concertist, cu cele mai inalte distinctii. A sustinut recitaluri si concerte in peste 12 tari de pe patru continente si promoveaza muzica romaneasca in strainatate - cu accent pe cea a lui Dinu Lipatti.Despre Ana Silvestru, pianistul Konstantin Serbakov, cu care a studiat pentru masterat la Universitatea de Arte din Zurich, spunea ca este "extrem de talentata", iar celebrul pianist rus Dmitri Bashkirov preciza ca este "stralucit inzestrata, cu un temperament artistic viu, un sunet splendid si un repertoriu vast...".Singura aparitie din anul acesta a Anei Silvestru pe o scena din Romania a avut loc in luna ianuarie, cu ocazie Galei de balet "Carmen Sylva", la care au participat unii dintre cei mai buni balerini din lume.