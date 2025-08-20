Belarus și Iran întăresc cooperarea militară. Cei mai apropiați aliați ai Moscovei vor un parteneriat strategic

Cei mai apropiați aliați ai Moscovei, Belarus și Iran, întăresc cooperarea militară FOTO captură video YouTube /beltavideo

Iran și Belarus, aliați ai Moscovei care susțin poziția Federației Ruse în războiul din Ucraina, își vor aprofunda relațiile bilaterale în toate domeniile, inclusiv militar. Președintele iranian Masoud Pezeshkian a fost primit miercuri, 20 august, la Minsk de liderul Belarusului, Aleksandr Lukașenko, iar cei doi au convenit să înceapă lucrul la un tratat de parteneriat strategic.

Agenția de stat din Belarus, BelTA, a declarat că președinții Aleksandr Lukașenko și Masoud Pezeshkian au convenit să lucreze la un tratat de parteneriat strategic.

„În condiții de turbulențe geopolitice, Minskul și Teheranul iau măsuri consecvente și echilibrate pentru a dezvolta în continuare cooperarea și depun eforturi susținute pentru a transforma fiecare nouă provocare într-o nouă oportunitate”, a declarat Lukașenko. „Suntem gata să discutăm orice problemă, nu avem subiecte tabu”, a asigurat liderul din Belarus, adăugând că cele două țări ar putea colabora într-o serie de domenii, având inclusiv o „cooperare militar-tehnică”.

Lukașenko, un aliat apropiat al liderului rus Vladimir Putin, a permis Rusiei să utilizeze teritoriul țării sale ca rampă de lansare pentru invazia sa pe scară largă din Ucraina în 2022 și, ulterior, a acceptat să găzduiască rachete nucleare tactice rusești.

Iranul a furnizat drone Rusiei pentru a fi utilizate în război, iar Pezeshkian a semnat un tratat de cooperare strategică cu Putin în ianuarie, deși acesta nu include o clauză de apărare reciprocă.

Atât Iranul, cât și Belarusul se află sub ceea ce Pezeshkian a descris ca „sancțiuni occidentale ilegale”. BelTA l-a citat spunând că Iranul este gata să ajute Belarusul să „neutralizeze” astfel de măsuri, menționând că are peste 40 de ani de experiență în acest domeniu.

Pezeshkian a afirmat că cele două țări trebuie să-și consolideze relațiile economice și de altă natură la un nivel care să corespundă înaltului nivel de încredere dintre ele.

„Desigur, punctele noastre de vedere comune ar trebui puse în aplicare în domeniul economic și cultural, în dezvoltarea turismului între țările noastre și, de asemenea, așa cum ați menționat, în dezvoltarea cooperării militare și tehnice”, l-a citat BelTA pe Pezeshkian spunându-i lui Lukașenko.

