Belarusul acuză fără dovezi că un stat NATO că ar fi lansat un atac cu drone asupra capitalei Minsk

Serviciile secrete belaruse au dejucat un presupus atac asupra capitalei Minsk cu drone care ar fi fost lansate din Lituania, a declarat joi, 25 aprilie, Ivan Tertel, șeful Comitetului pentru Securitatea Statului (KGB) din Belarus, au anunţat agenţiile de presă de stat din Rusia, potrivit Reuters.

În replică, armata lituaniană a declarat că nu a întreprins acţiuni ostile împotriva altor state, conform agenţiei britanice de presă.

"Comitetul pentru Securitatea Statului, în cooperare cu colegi de la alte agenţii de aplicare a legii, au întreprins recent o serie de măsuri de securitate stringente, ceea ce a făcut posibilă prevenirea unor lovituri cu drone de luptă lansate de pe teritoriul Lituaniei asupra unor obiective din Minsk şi din suburbiile sale", a declarat Ivan Tertel, citat de agenţia de presă RIA Novosti.

În discursul său din faţa Adunării Populare din Belarus, responsabilul regimului de la Minsk nu a oferit mai multe detalii sau vreo dovadă în sprijinul acuzaţiei sale.

Belarusul este un aliat al Rusiei şi a permis Moscovei să se folosească de teritoriul său pentru a lansa invazia în Ucraina în februarie 2022.

La scurt timp după declaraţia oficialului de la Minsk a urmat o primă reacţie din partea autorităţilor de la Vilnius, unde un purtător de cuvânt al armatei lituaniene a ţinut să dea asigurări că forţele armate ale Lituaniei - ţară membră a NATO - nu au întreprins nicio acţiune ostilă împotriva altor state, conform Reuters.

Seria acuzaţiilor de la Minsk a continuat cu o declaraţie a preşedintelui belarus Aleksandr Lukaşenko, care a afirmat că opoziţia plănuieşte să cucerească un district din vestul ţării şi să ceară sprijinul trupelor NATO, după cum a transmis agenţia rusă oficială de presă RIA Novosti, citată de Reuters.

Nu se ştie dacă Lukaşenko a prezentat vreo dovadă în acest sens, în condiţiile în care toţi liderii principali ai opoziţiei din Belarus fie se află în închisoare, fie au fost forţaţi să plece în exil.

Lukaşenko, un aliat-cheie al preşedintelui Vladimir Putin, a vorbit frecvent despre pericolul unui atac din partea NATO sau a Ucrainei ca justificare pentru menţinerea aparatului său militar şi de securitate într-o stare de alertă constantă, notează Reuters.

"Nu ştiu de ce au ales districtul Kobrin, vorbesc mult despre el. (Plănuiesc să) îl cucerească şi să apeleze la NATO pentru a desfăşura trupe", a declarat Lukaşenko, într-o alocuţiune rostită în faţa Adunării Populare din întregul Belarus, un for alcătuit din reprezentanţi ai conducerii de la Minsk, inclusiv ramurile executivă şi legislativă, plus reprezentanţi ai "societăţii civile" agreate de putere.

Belarus says it thwarted attack on capital by drones launched from Lithuania https://t.co/gtuKKxrKqV pic.twitter.com/mVHkHA3JiM