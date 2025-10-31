La doi ani de la deturnarea zborului Ryanair Atena–Vilnius, dictatorul Lukașenko susține că Roman Protasevici nu era opozant, ci lucra sub acoperire pentru serviciile secrete

Roman Protasevici, fost redactor al canalului de opoziție NEXTA, simbol al protestelor anti-Lukașenko din 2020/FOTO:X@WADailyNews

La aproape doi ani după scandalul care a șocat lumea întreagă — deturnarea zborului Ryanair Atena–Vilnius — liderul autoritar al Belarusului, Aleksandr Lukașenko, revine cu o declarație cel puțin surprinzătoare: fostul jurnalist de opoziție Roman Protasevici, arestat atunci, n-ar fi fost disident, ci agent sub acoperire al serviciilor de informații belaruse.

„Protasevici este colaborator al serviciilor noastre de informații. Era nevoie să-l reținem? Deloc. De ce credeți că avionul a întors din drum spre Vilnius și a aterizat la Minsk după apelul privind o bombă la bord? Eu am spus: Faceți operațiunea cum trebuie, el lucrează sub acoperire printre fugari”, a declarat Lukașenko, citat de presa de stat.

De la „dușman al regimului” la „agent sub acoperire”

În mai 2023, Roman Protasevici — fost redactor al canalului de opoziție NEXTA, simbol al protestelor anti-Lukașenko din 2020 — a fost grațiat de autoritățile din Minsk, după ce fusese condamnat la opt ani de închisoare pentru „complot în vederea preluării puterii”.

Acum, Lukașenko afirmă că tânărul jurnalist ar fi colaborat cu serviciile de informații belaruse încă înainte de arestarea sa:

„A fost chemat în Grecia la instrucțiuni. Le-a transmis ofițerilor tot ce ne interesa, a primit noi sarcini și se întorcea. Ne-au acuzat că am arestat un opozant, dar el nu era deloc opozantul nostru”, a spus dictatorul de la Minsk.

New on MoA: Closing The Case Of Regime Changer Roman Protasevich And His Ryanair Flight To Minskhttps://t.co/NDO6cdPuCh pic.twitter.com/fiRbEPN6yS — Moon of Alabama (@MoonofA) May 26, 2023

Incidentul care a zguduit Europa

Cazul Protasevici a declanșat una dintre cele mai grave crize diplomatice dintre Minsk și Uniunea Europeană. Pe 23 mai 2021, avionul Ryanair care zbura pe ruta Atena–Vilnius a fost forțat să aterizeze la Minsk, sub pretextul unei alerte cu bombă. În realitate, la bord se afla Protasevici, însoțit de iubita sa, Sofia Sapega, o cetățeană rusă.

Cei doi au fost arestați imediat după aterizare. Protasevici a fost acuzat de extremism, iar Sapega, în mai 2022, a fost condamnată la șase ani de închisoare pentru „incitare la ură”. Și ea a fost grațiată un an mai târziu.

Incidentul a stârnit reacții dure în Europa, care a calificat acțiunea drept un „act de piraterie aeriană de stat”. Uniunea Europeană a impus sancțiuni severe împotriva Belarusului, iar zborurile companiilor occidentale au evitat spațiul aerian al țării timp de luni întregi.

Un nou capitol al propagandei regimului

Declarația lui Lukașenko reinterpretează complet episodul Ryanair, sugerând că totul ar fi fost o operațiune planificată de serviciile belaruse. Niciun element independent nu confirmă însă versiunea liderului de la Minsk.

Pentru mulți observatori, afirmațiile par parte din strategia regimului de a rescrie narațiunea în jurul unuia dintre cele mai compromițătoare episoade din istoria recentă a Belarusului.

