Replică din Belarus. Oamenii lui Lukașenko susțin că au ajutat Polonia în cazul dronelor rusești

Aleksandr Lukașenko, ales din nou președinte în Belarus după 30 de ani la putere FOTO X /ConflictTR

Reacție neașteptată din partea Belarusului, după ce Polonia a anunțat public faptul că a doborât mai multe drone rusești, care au intrat ilegal în spațiul aerian polonez. Autoritățile de la Minsk susțin că și ele au doborât niște drone suspecte.

Declarația referitoare la doborârea dronelor a fost făcută de ministerul Apărării din Belarus.

„În timpul schimbului nocturn de focuri al vehiculelor aeriene ale Federației Ruse și Ucrainei, forțele bieloruse au monitorizat constant vehiculele aeriene neidentificate care au pierdut traseul, ca urmare a impactului cu sistemele electronice de război ale părților implicate. Unele drone pierdute au fost distruse de forțele aeriene ale țării noastre, deasupra teritoriului republicii”, a transmis ministerul Apărării din Belarus, pe Telegram.

Belarusul, stat prieten cu Rusia, se apără

Potrivit generalului bielorus Muraveiko, forțele aeriene din statul lui Aleksandr Lukașenko au transmis notificări vecinilor din Polonia și Lituania privind pericolul dronelor. Astfel, Polonia a putut reacționa prompt și doborî aparatele de zbor suspecte.

„Pentru o informare corectă, trebuie spus faptul că partea poloneză a informat, de asemenea, echipajele de luptă bieloruse despre apropierea unor aparate de zbor ale Ucrainei de teritoriul Republicii Belarus. Schimbul de informații referitor la situația aeriană este o importantă componentă în asigurarea securității în regiune (...)”, a explicat generalul, citat de agenția rusă TASS.

