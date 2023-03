Oficialii și militarii acuzați de trădare vor fi condamnați la moarte în Belarus. Aliatul lui Putin a semnat legea

Președintele fostei republici sovietice Belarus, Alexandru Lukașenko, a semnat joi, 9 martie, o lege care permite aplicarea pedepsei capitale împotriva militarilor și oficialilor condamnați pentru înaltă trădare, relatează SkyNews.

Legea face parte din modificările aduse Codului Penal, care vizează întărirea luptei împotriva ”crimelor de orientare extremistă (teroristă) și antistatală”.

Belarus este singura țară din Europa care încă aplică pedeapsa cu moartea.

