Lidera opoziției din Minsk: ”Prigojin nu va fi regretat de nimeni în Belarus. A fost un criminal şi trebuie amintit ca atare"

Lidera opoziţiei din Belarus în exil, Svetlana Tihanovskaia, a apreciat miercuri că liderul grupării de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, este un "ucigaş" care "nu va lipsi nimănui", declaraţie făcută după prăbuşirea în Rusia a unui avion la bordul căruia se afla fondatorul grupării, relatează AFP.

"Criminalul Prigojin nu va fi regretat de nimeni în Belarus. A fost un criminal şi trebuie amintit ca atare", a indicat Svetlana Tihanovskaia pe X (fostă Twitter), apreciind că "moartea lui ar putea demonta prezenţa grupului Wagner în Belarus", o ţară aliată cu Moscova.

Agenţia Federală de Transport Aerian din Rusia Rosaviatsia a confirmat miercuri că fondatorul grupării paramilitare Wagner, Evgheni Prigojin, se afla la bordul avionului care s-a prăbuşit în regiunea Tver, accident în care toate persoanele aflate la bord şi-au pierdut viaţa.

The criminal Prigozhin won't be missed in Belarus. He was a murderer & should be remembered as such. His death might dismantle Wagner's presence in Belarus, reducing the threat to our nation & neighbors. No one should trust Lukashenka's "security guarantees" or any of his deals.