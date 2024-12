Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a anunțat că țara sa va amplasa rachetele balistice rusești „Oreșnik” cât mai aproape de țintele lor, dacă Moscova își respectă planurile și le trimite pe teritoriul belarus în mijlocul anului 2025.

Potrivit declarațiilor sale de marți, 10 decembrie, Lukașenko a precizat că există peste 30 de locații posibile pentru amplasarea acestora, iar autoritățile belaruse sunt în faza de selecție a celui mai potrivit loc.

Într-o vizită oficială la Borisov, Lukașenko a declarat pentru agenția de știri BelTA că „totul este atent planificat”. „Acum analizăm unde și pe ce locații să amplasăm aceste arme. Avem încă locuri pentru amplasarea rachetelor nucleare strategice”, a adăugat președintele belarus.

