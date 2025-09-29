Lukașenko, ironii la adresa Poloniei. "Lăsați-i să încerce, lăsați-i să tragă! Vor doborî și elicopterul meu?"

Președintele belarus Alexander Lukașenko a minimalizat luni, 29 septembrie, avertismentele Poloniei conform cărora va doborî avioane de vânătoare străine care intră ilegal în spațiul aerian polonez.

„Un răspuns (la astfel de acțiuni) va veni imediat”, a declarat Lukașenko jurnalistului rus Pavel Zarubin din presa publică, relatează euractiv.pl.

„Poți spune și face tot felul de lucruri public. (...) Să presupunem că zbor des în Pădurea Białowieża - este chiar lângă granița cu Polonia. Vor doborî elicopterul președintelui sau un elicopter de escortă militară?”, s-a întrebat el, referindu-se la pădure, care se află parțial în Polonia și parțial în Belarus.

Lukașenko a declarat că statele membre NATO își sperie cetățenii cu Rusia și Belarus.

„Lăsați-i să încerce, lăsați-i să tragă. Sau vor trage cu ceva rusesc deasupra Kaliningradului. Atunci, desigur, va trebui să luptăm. Este necesar? Nu”, a adăugat el.

Prim-ministrul Donald Tusk a avertizat săptămâna trecută că Polonia va doborî orice obiecte care încalcă în mod clar spațiul aerian al țării, inclusiv avioane de vânătoare rusești.

„Vreau să fiu foarte clar. Vom lua decizia de a doborî drone fără discuții, atunci când acestea ne încalcă teritoriul și zboară deasupra Poloniei. Nu există loc de dezbatere aici”, a spus Tusk într-o conferință de presă.

Dronele rusești care au intrat în Polonia par să fi schimbat atitudinea guvernului de la Varșovia față de războiul care se întâmplă în Ucraina.

Executivul condus de Donald Tusk ar vrea ca incidentul să nu se repete și să doboare dronele care se îndreaptă spre Polonia chiar dacă acestea sunt deasupra teritoriului ucrainean. Varșovia nu vrea să mai aștepte voie de la NATO și UE, așa cum trebuie să facă în prezent.

Ads