China a trimis soldați în Belarus. Imaginile cu avionul cargo capabil să transporte sute de militari au fost făcute publice

Militari chinezi au aterizat sâmbătă în Belarus unde vor participa la manevre comune împotriva terorismului care ar urma să se desfăşoare în perioada 8-19 iulie, a anunţat Ministerul Apărării belarus pe canalul său de Telegram, informează dpa.

"Antrenamentele comune vor contribui la un schimb de experienţă, vor îmbunătăţi cooperarea între unităţi belaruse şi chineze şi vor pune bazele unor viitoare evoluţii în relaţiile belaruso-chineze în sfera pregătirii comune a trupelor", a adăugat instituţia belarusă.

Ministerul belarus nu a furnizat detalii în legătură cu modul de desfăşurare a manevrelor şi nici nu se ştie câţi militari chinezi sunt implicaţi. Fotografii publicate de Ministerul Apărării belarus arată un avion cargo chinez capabil să transporte sute de soldaţi.

🇨🇳🇧🇾BREAKING: China Deploys Troops to Belarus for Joint Exercises, Sending Strong Message to NATO

In a show of military might and diplomatic solidarity, China has sent a contingent of troops to Belarus for joint exercises, coinciding with the deployment of 115,000 NATO-backed pic.twitter.com/JpMMC5m5Lb