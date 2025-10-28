Sistemul de rachete rusesc Oreșnik (alună, n.r.) va fi desfășurat în Belarus în luna noiembrie, a declarat secretarul de presă al dictatorului belarus Aleksandr Lukașenko, Natalya Eismont, într-un comentariu acordat agenției de presă de stat TASS din Rusia.

Potrivit acesteia, lucrările pentru crearea condițiilor pentru desfășurarea sistemului în țară „sunt deja finalizate”, scrie nv.ua.

„Acesta va fi pus în alertă de luptă în decembrie anul acesta, astfel încât toate discuțiile despre dacă Oreșnik va fi desfășurat sau nu s-au încheiat”, a spus Eismont.

Anterior, Lukașenko a numit desfășurarea sistemului de rachete rusesc Oreșnik în Belarus o „măsură de represalii la escaladare” și o apărare împotriva amenințărilor occidentale.

Desfășurarea sistemului de rachete Oreșnik în Belarus este un răspuns la escaladarea situației din regiune, a declarat președintele Alexander Lukașenko la a III-a Conferință Internațională de la Minsk privind Securitatea Eurasiatică, potrivit unui corespondent RBC.

„O altă problemă care îi frământă pe anumiți politicieni înrăiți este desfășurarea sistemului de rachete cu rază medie de acțiune Oreșnik în Belarus. Nu există nicio agresiune, nimic. Cinci țări europene și-au anunțat deja intenția de a desfășura sisteme de rachete cu rază medie de acțiune. De ce să ne învinovățim pe noi?”, a spus Lukașenko.

„Așadar, desfășurarea acestor arme în Belarus nu este altceva decât un răspuns la escaladarea din regiune și la amenințările moderne. Așa că, vă rugăm, să ne îndepărtăm de acest lucru, iar discuțiile despre Oreșnik vor înceta. Dar ei nu vor”, a adăugat președintele belarus.

Potrivit acestuia, Rusia și Belarus, în ciuda criticilor tot mai mari, nu intenționează să „captureze” Polonia, statele baltice sau coridorul Suwalki.

„Nu țintim pe nimeni, nu avem nevoie de această escaladare, nu avem nevoie de Varșovia sau de nimeni altcineva”, a subliniat Lukașenko.

Oreșnik este o rachetă balistică cu rază intermediară de acțiune (IRBM), singura IRBM aflată oficial în serviciul armatei ruse. Arma a fost creată în secret, când tratatul INF care o interzicea, încă se afla în vigoare.

Acest document, semnat între SUA și URSS spre finalul Războiului Rece, interzicea desfășurarea în Europa a rachetelor cu rază între 500 și 5.500 km, ca să fie prevenite atacuri nucleare surpriză. Tratatul a fost denunțat de SUA, în 2019, din cauză că rușii testau rachete interzise. Rusia l-a denunțat în 2025.

Rachetele Oreşnik au fost incluse în exerciţiile militare ruso-belaruse din septembrie anul acesta. În Belarus există deja focoase nucleare rusești, controlate de la Moscova.

