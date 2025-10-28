Rachete hipersonice rusești Oreșnik vor fi desfășurate în Belarus. "Este doar un răspuns la escaladarea din regiune"

Autor: Adrian Zia
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 22:19
330 citiri
Rachete hipersonice rusești Oreșnik vor fi desfășurate în Belarus. "Este doar un răspuns la escaladarea din regiune"
Test racheta rusă Oreșnik/ FOTO: X.RTR

Sistemul de rachete rusesc Oreșnik (alună, n.r.) va fi desfășurat în Belarus în luna noiembrie, a declarat secretarul de presă al dictatorului belarus Aleksandr Lukașenko, Natalya Eismont, într-un comentariu acordat agenției de presă de stat TASS din Rusia.

Potrivit acesteia, lucrările pentru crearea condițiilor pentru desfășurarea sistemului în țară „sunt deja finalizate”, scrie nv.ua.

„Acesta va fi pus în alertă de luptă în decembrie anul acesta, astfel încât toate discuțiile despre dacă Oreșnik va fi desfășurat sau nu s-au încheiat”, a spus Eismont.

Anterior, Lukașenko a numit desfășurarea sistemului de rachete rusesc Oreșnik în Belarus o „măsură de represalii la escaladare” și o apărare împotriva amenințărilor occidentale.

Desfășurarea sistemului de rachete Oreșnik în Belarus este un răspuns la escaladarea situației din regiune, a declarat președintele Alexander Lukașenko la a III-a Conferință Internațională de la Minsk privind Securitatea Eurasiatică, potrivit unui corespondent RBC.

„O altă problemă care îi frământă pe anumiți politicieni înrăiți este desfășurarea sistemului de rachete cu rază medie de acțiune Oreșnik în Belarus. Nu există nicio agresiune, nimic. Cinci țări europene și-au anunțat deja intenția de a desfășura sisteme de rachete cu rază medie de acțiune. De ce să ne învinovățim pe noi?”, a spus Lukașenko.

„Așadar, desfășurarea acestor arme în Belarus nu este altceva decât un răspuns la escaladarea din regiune și la amenințările moderne. Așa că, vă rugăm, să ne îndepărtăm de acest lucru, iar discuțiile despre Oreșnik vor înceta. Dar ei nu vor”, a adăugat președintele belarus.

Potrivit acestuia, Rusia și Belarus, în ciuda criticilor tot mai mari, nu intenționează să „captureze” Polonia, statele baltice sau coridorul Suwalki.

„Nu țintim pe nimeni, nu avem nevoie de această escaladare, nu avem nevoie de Varșovia sau de nimeni altcineva”, a subliniat Lukașenko.

Oreșnik este o rachetă balistică cu rază intermediară de acțiune (IRBM), singura IRBM aflată oficial în serviciul armatei ruse. Arma a fost creată în secret, când tratatul INF care o interzicea, încă se afla în vigoare.

Acest document, semnat între SUA și URSS spre finalul Războiului Rece, interzicea desfășurarea în Europa a rachetelor cu rază între 500 și 5.500 km, ca să fie prevenite atacuri nucleare surpriză. Tratatul a fost denunțat de SUA, în 2019, din cauză că rușii testau rachete interzise. Rusia l-a denunțat în 2025.

Rachetele Oreşnik au fost incluse în exerciţiile militare ruso-belaruse din septembrie anul acesta. În Belarus există deja focoase nucleare rusești, controlate de la Moscova.

Reacția lui Lukașenko după decizia Lituaniei de a închide granița. „O măsură absurdă şi un risc nebunesc"
Reacția lui Lukașenko după decizia Lituaniei de a închide granița. „O măsură absurdă şi un risc nebunesc"
Președintele Belarusului, Alexandr Lukașenko, critică decizia Lituaniei de a închide granița dintre cele două țări. Lituania a închis frontiera cu Belarusul vecin după ce un val de...
Alertă în Lituania. Aeroporturi închise și trafic aerian oprit. Ce a speriat autoritățile din țara baltică FOTO
Alertă în Lituania. Aeroporturi închise și trafic aerian oprit. Ce a speriat autoritățile din țara baltică FOTO
Aeroportul de la Vilnius, capitala lituaniană, a fost închis vineri seara, iar traficul aerian a fost oprit, în urma unei alerte cu privire la apropierea unor ”baloane meteorologice” venind...
#Belarus, #racheta oresnik, #racheta ruseasca , #Belarus
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Pana aici! Barcelona a decis sa "schimbe foaia" cu Lamine Yamal
ObservatorNews.ro
Salarii de 9.000 de euro la stat, desi au fost taiate. Cum arata reforma la ASF, ANCOM si ANRE
DigiSport.ro
Decizie radicala! Ce a facut jucatorul lui Chivu, dupa ce a omorat un om cu masina
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Muntele și-a luat din nou "tributul". Un turist a murit după ce a căzut în gol peste 250 de metri în Piatra Craiului FOTO
  2. „Nebunia financiară” a lui Trump ar putea să ajute Ucraina, dar să destabilizeze lumea
  3. Trump nu se oprește. Va aplica noi sancțiuni dure Rusiei. "Președintele deține toate cărțile, aceasta este doar o carte pe care o joacă"
  4. Rachete hipersonice rusești Oreșnik vor fi desfășurate în Belarus. "Este doar un răspuns la escaladarea din regiune"
  5. China a supraviețuit unui atac puternic din spațiu, echivalentul a 40 de bombe atomice, în trecutul îndepărtat
  6. A murit Ştefania Szabo din cauza unei supradoze de propofol, ca și Michael Jackson? Doctorița din Buzău şi-ar fi injectat des sedative puternice SURSE
  7. Dronele ar putea înlocui unitățile mari ale armatei americane din Europa
  8. „Putin va împinge până când cineva îl oprește. Occidentul trebuie să treacă la acțiune” - avertismentul dur al fostului comandant suprem al NATO
  9. NATO testează în Letonia cele mai noi tehnologii de apărare, în timp ce serviciile letone dejoacă o operațiune de sabotaj comandată de Rusia
  10. Președinta Maia Sandu participă la Forumul Păcii de la Paris, la invitația președintelui Macron. România este reprezentată de un secretar de stat

Ultimele emisiuni

Acum 3 ore

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 149 - Georgescu i-a lăudat pe Putin și pe...