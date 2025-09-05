Cetățean polonez suspectat de spionaj, reținut în Belarus. Documentul secret găsit asupra lui VIDEO

Agenții de contrainformații din Belarus au reținut un cetățean polonez suspectat de spionaj pentru că avea în posesia sa documente legate de viitoarele exerciții militare belarus-ruse, a relatat joi, 4 septembrie, presa de stat, citată de Reuters.

Televiziunea Belarus-1 a raportat că agenții serviciului de securitate al statului, care a păstrat numele sovietic de KGB, l-au reținut pe bărbat în orașul Lepel, la est de capitala Minsk. Un cetățean belarus a fost, de asemenea, reținut.

Președintele belarus Aleksandr Lukașenko este unul dintre cei mai apropiați aliați ai liderului Kremlinului Vladimir Putin și a permis Moscovei să utilizeze teritoriul țării sale pentru invazia Ucrainei din 2022, deși a declarat că militarii belaruși nu vor participa la aceasta.

Agenția de știri Belta a transmis că suspectul polonez avea în posesia sa o copie a unui document care descria exercițiile Zapad-25 care urmau să aibă loc în această lună. De asemenea, avea asupra sa bani belaruși și străini și o cartelă SIM pentru telefonul mobil înregistrată pe numele altcuiva.

Cu câteva minute înainte de arestarea sa, bărbatul ar fi primit un document militar secret, momentul fiind înregistrat video.

Belarus și Polonia au relații tensionate de mult timp din cauza unei serii de probleme legate de sprijinul acordat de Lukașenko Rusiei în conflictul din Ucraina și de represiunea sa împotriva disidenților.

Exercițiile Zapad, organizate o dată la doi ani în Belarus sau Rusia, sunt urmărite cu interes de țările occidentale din cauza proximității Belarusului față de trei vecini care fac parte din alianța NATO: Polonia, Letonia și Lituania.

Lukașenko, la putere din 1994, s-a apropiat de Putin în ultimii ani, în special după ce a primit sprijinul Kremlinului în timpul protestelor majore din 2020, în care demonstranții l-au acuzat că a fraudat alegerile pentru un al cincilea mandat.

Rusia a mutat arme nucleare tactice de la propriile granițe în Belarus.

