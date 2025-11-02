Alertă la NATO. Bază militară din Belgia, unde ar fi stocate arme nucleare americane, survolată de drone

Autor: Adrian Zia
Sambata, 01 Noiembrie 2025, ora 23:43
560 citiri
Mai multe drone au fost observate deasupra bazei militare belgiene Kleine-Brogel, utilizată de NATO, informează sâmbătă dpa.

'Sistemul de detectare funcționează', a scris sâmbătă ministrul belgian al apărării, Theo Francken, pe platforma X. 'Au loc investigații'.

El a declarat că se va întâlni cu poliția săptămâna viitoare pentru a analiza amenințarea și a lua măsurile necesare pentru a-i găsi și aresta pe piloții de drone.

Baza militară din Kleine-Brogel, în regiunea Flandra, a participat la manevrele anuale ale NATO din octombrie pentru apărarea teritoriului Alianței cu arme nucleare, la care au luat parte aproximativ 2.000 de militari.

Conform unor informații neconfirmate, baza aeriană este una dintre locațiile din Europa unde sunt stocate arme nucleare americane, mai menționează dpa.

Belgia a deschis deja o anchetă după ce drone au fost observate duminica și marțea trecute deasupra unei alte baze militare din sud-estul țării, la Marche-en-Famenne.

Țările NATO sunt în alertă maximă de mai multe săptămâni după ce drone au pătruns în spațiul aerian al mai multor state europene, inclusiv deasupra unei alte baze militare belgiene, în zona aeroporturilor din Copenhaga și München și în regiunea baltică.

#Belgia, #baza NATO, #arme nucleare americane, #survol drone
