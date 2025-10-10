Tineri arestați pentru pregătirea unui atentat terorist jihadist cu dronă. Ținta era premierul belgian

Premierul belgian, Bart De Wever, ținta unui plan de atentat cu dronă FOTO X/@EuroWatcherEUW

Trei tineri au fost arestaţi joi, 9 octombrie, la Antwerp, capitata Belgiei. Autoritățile îi suspectează de pregătirea unui „atentat terorist de inspiraţie jihadistă împotriva unor politicieni”. Ținta era chiar premierul belgian, Bart de Wever, scrie presa locală.

Arestările au fost operate în cadrul unei anchete cu privire la „tentativă de asasinat terorist şi participare la activităţi ale unei grupări teroriste”, a anunţat într-o conferinţă de presă, la Bruxelles, şefa parchetului federal Ann Fransen.

„Anumite elemente arată că intenţia era să se comită un atentat terorist de inspiraţie jihadistă împotriva unor politicieni”, a precizat ea.

„Există totodată indicii care arată că scopul suspecţilor era să fabrice o dronă căreia să i se ataşeze o încărcătură”, a declarat Ann Fransen.

Justiţia belgiană nu a vrut să facă precizări despre politicienii vizaţi.

Însă presa flamandă scrie că ţinta era premierul Bart De Wever, de la Alianţa Neo-Flamandă (N-VA).

„Vă transmitem toată susţinerea dumneavoastră şi familiei dumneavoastră”, i-a transmis pe X premierului ministrul său al Apărării, Théo Francken.

El le-a mulţumit în acest mesaj serviciilor belgiene de securitate.

Drona urma să fie lansată de lângă casa premierului belgian

Presa scrie că poliţia a percheziţionat o casă situată la câteva sute de metri de domiciliul şefului Guvernului, la Antwerpen.

Ads

„În cursul percheziţiei la domiciliul unuia dintre suspecţi”, a fost găsit un dispozitiv improvizat potenţial exploziv, dar care nu era încă operaţional şi un rucsac cu bile de metal.

La locuinţa altui suspect, poliţia a descoprit o imprimantă 3D, „care putem suspecta că urma să servească la fabricarea pieselor necesare în comiterea unui atentat”, a declarat Ann Fransen.

Suspecţii sunt tineri născuţi în 2001, 2002 și 2007.

Doi dintre ei au fost audiaţi de către Poliţia Judiciară şi urmează să compară în faţa unui judecător de instrucţie vineri.

Cel de-al treilea suspect a fost eliberat.

Ads