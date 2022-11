Fanii Marocului și-au dat în petec pe străzile din Bruxelles după ce naționala lor a bătut Belgia la Campionatul Mondial.

Fanii marocani au făcut haos pe străzile din Bruxelles după victoria echipei lor contra Belgiei. Ei au au aruncat cu torţe şi petarde în trecători şi au devastat băncile de pe bulevardul pe care se află Bursa de Valori, iar din imaginile filmate se vede cum suporterii Leilor din Atlas se năpustesc asupra unei mașini roșii și nu se lasă până nu o întorc cu roțile în sus.

Primarul a luat atitudine. “Condamn cu tărie incidentele din această după-amiază. Poliţia a intervenit deja. Le recomand suporterilor să nu meargă în centrul oraşului.

Poliţiştii încearcă să menţină ordinea publică. Am ordonat poliţiei să efectueze arestări în rândul celor care fac probleme în aceste momente”, a fost mesajul lui Philippe Close.

Echipa naţională a Marocului a învins duminică, scor 2-0, reprezentativa Belgiei, într-un meci contând pentru grupa F a Cupei Mondiale din Qatar.

Maroc a înscris pe finalul primei reprize, în minutul 45, prin Ziyech, care a transformat o lovitură liberă. Golul a fost însă anulat după consultarea VAR, pe motiv de ofsaid la Romain Saiss.

Marocanii au marcat totuşi din lovitură liberă, în minutul 73, atunci când Sabiri, abia intrat pe teren, a trimis direct în plasa o lovitură liberă de pe parte stângă a terenului. Africanii au dat lovitura decisivă în al doilea minut al prelungirilor, când Aboukhlal a înscris pentru 2-0, cu un şut sub transversală.

Scenes in Brussels after the match. pic.twitter.com/cbnGL463dU