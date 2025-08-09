Bruxelles folosește dihori pentru combaterea populației de șobolani

Autoritățile din Bruxelles analizează posibilitatea de a folosi dihori pentru a face față problemei persistente a șobolanilor din capitala Belgiei.

Rozătoarele au devenit o preocupare majoră, determinând consiliul local să creeze o „unitate specială” dedicată combaterii acestor rozătoare.

Potrivit unei propuneri recente, un profesionist specializat în prinderea șobolanilor ar urma să utilizeze dihori antrenați pentru a-i alunga din ascunzători și a-i direcționa către capcane.

„Deoarece șobolanul este o pradă naturală pentru dihor, acesta este capabil să-l scoată din ascunzători și să-l conducă mai aproape de capcane”, a declarat un purtător de cuvânt al lui Anas Ben Adelmoumen, consilier responsabil cu salubritatea publică.

Potrivit aceleași surse, dihori au fost deja utilizați în anumite zone ale orașului, iar acum consiliul propune extinderea metodei la scară largă. O decizie finală este așteptată în lunile următoare.

Un exemplu este comuna Etterbeek, unde dihori sunt folosiți de ceva timp, iar rezultatele sunt considerate pozitive. Chiar și atunci când șobolanii scapă din capcane, prezența și mirosul dihorilor par suficient de descurajante pentru a ține zona liberă de rozătoare timp de mai multe luni.

Conform publicației The Brussels Times, populația de șobolani bruni din oraș aproape s-a dublat în ultimii zece ani. Printre cauzele identificate se numără iernile mai blânde, care favorizează reproducerea, dar și creșterea compostului menajer, care oferă hrană abundentă.

De la începutul anului, unitatea specială de combatere a șobolanilor a intervenit în peste 600 de cazuri semnalate în gospodării particulare.

Autoritățile locale încurajează cetățenii să anunțe imediat orice semn al unei posibile infestări. În paralel, bugetul alocat pentru aceste intervenții a fost majorat cu 20%, ajungând la 65.000 de euro, iar municipalitatea a investit în capcane inteligente pentru capturarea eficientă a șobolanilor.

