Alertă la Bruxelles, din cauza unei mașini în care s-ar putea afla o bombă. Mai multe clădiri ale UE au fost evacuate

Poliția belgiană a dispus evacuarea mai multor clădiri din Bruxelles în care funcționează instituții ale UE, în urma unei alerte care s-a declanșat în legătură cu o mașină abandonată.

Prima informație în acest sens a fost prezentată de Jack Parrock, jurnalist la Bruxelles, într-o scurtă postare pe rețeaua X.

Apoi, purtătorul de cuvânt al Brigăzii de pompieri din Bruxelles, Walter Derieuw, a confirmat că poliția din capitala Belgiei a avertizat vineri după-amiază, în jurul orei 16, să fie evitată zona Rue de la Loi, întrucât în această zonă se derulează o intervenție a forțelor de ordine. Circulația pe Rue de la Loi este oprită.

Walter Derieuw a precizat că există o suspiciune de prezență a unei bombe la bordul unui vehicul.

Alerta ar urma să fie anulată în scurt timp, a estimat purtătorul de cuvânt al pompierilor.

