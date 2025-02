Cum a devenit Bruxelles „câmp de bătălie” între traficanții de droguri

Bruxelles-ul este zguduită de o recrudescență masivă a violenței, după ce conflictele teritoriale între grupuri de trafic de droguri au destabilizat orașul în această săptămână, generând îngrijorări privind siguranța publică.

Un deputat local a comparat această escaladare dramatică a violenței, alimentată de traficul de narcotice, cu o scenă din celebrul serial american „The Wire”, unde traficanții de droguri și polițiștii se confruntă într-un război nemilos. Aceste confruntări au inclus focuri de armă cu AK-47 în locuri publice aglomerate, ridicând semne de întrebare privind controlul autorităților asupra situației.

Două persoane mascate au deschis focul cu arme de tip Kalashnikov în fața stației de metrou Clemenceau, situată în vestul orașului, miercuri dimineața devreme,5 februarie, iar un al doilea incident s-a produs în regiunea Saint-Josse, lângă cartierul european, în zorii zilei de joi, 6 februarie, urmat de alte focuri de armă în aceeași noapte, la Clemenceau.

În fiecare dintre cele trei incidente, autorii au reușit să fugă de la locul faptei, a declarat Parchetul Public din Bruxelles joi. Prima reglare de contrui la Clemenceau a dat startul unei vânători de suspecți care a durat mai multe ore, în tunelurile de metrou adânci ale orașului. Un suspect în acest caz a fost arestat ulterior, joi, după ce fusese încolțit de forțele de ordine.

Trei persoane au fost rănite în timpul incidentelor, iar acest lucru a determinat politicienii locali să reacționeze rapid.

Primarul Bruxelles-ului, Philippe Close, a convocat o ședință de urgență joi după-amiază, împreună cu primarii celorlalte municipalități din capitală, pentru a discuta despre problemele de securitate și pentru a coordona măsurile cu Parchetul Public din Bruxelles.

„Desigur, este o urgență”, a spus Jean Spinette, primarul municipiului bruxellez Saint-Gilles, pentru POLITICO. „Dar este o urgență încă de când am devenit primar acum doi ani.”

Criminalitatea legată de traficul de droguri este o problemă veche în Belgia, în special din cauza cantităților mari de cocaină și alte substanțe ilicite care ajung prin portul uriaș din Antwerp, aflat în nordul țării.

Julien Moinil, procurorul public din Bruxelles, a declarat joi dimineața la radioul public belgian că atacurile ar fi legate de traficul de droguri, descriind acțiunile agresorilor ca „reprize pentru recâștigarea unor teritorii pierdute”.

