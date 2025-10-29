Ministrul belgian al Apărării a amenințat că Moscova va fi ștearsă de pe hartă dacă NATO va fi atacat. Reacția Rusiei

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 23:34
223 citiri
Ministrul belgian al Apărării a amenințat că Moscova va fi ștearsă de pe hartă dacă NATO va fi atacat. Reacția Rusiei
Theo Francken, ministrul belgian al Apărării FOTO X/@wartranslated

Theo Francken, ministrul belgian al Apărării, a amenințat că "Moscova va fi ștearsă de pe hartă" dacă Vladimir Putin va hotărî să atace capitala unui stat membru NATO, cum ar fi Bruxelles. După afirmația lui Francken, Ambasada Rusiei în Belgia a emis o declarație în care califică remarcile acestuia drept iresponsabile.

Într-un interviu acordat ziarului belgian De Morgen, ministrul belgian al Apărării a subliniat că țările occidentale nu trebuie să se lase intimidate de Rusia, scrie pravda.com.ua.

Întrebat dacă se teme că Putin ar putea lansa într-o zi o rachetă nenucleară asupra Bruxelles-ului, Francken a răspuns: „Nu, pentru că atunci va lovi inima NATO și vom șterge Moscova de pe hartă.”

Ambasada Rusiei în Belgia a emis o declarație în care descrie cuvintele lui Francken drept „provocatoare” și „iresponsabile”.

„Aventurismul lui Francken este, din păcate, o întruchipare a unei devieri militariste care câștigă din ce în ce mai mult avânt în partidul european al războiului.”

Francken a declarat în interviu că se îndoiește că Putin ar îndrăzni să lanseze o rachetă asupra Bruxelles-ului.

„Sunt mai îngrijorat de scenariile din zona gri: mici omuleți verzi din Estonia care incită minoritatea vorbitoare de limbă rusă împotriva regimului nazist. Înainte să vă dați seama, vor fi anexat o parte din Estonia.” [„Oamenii verzi” sunt soldați sau agenți ruși neînsemnați care apar în teritorii străine pentru a efectua operațiuni secrete cu scopul de a destabiliza sau anexa regiuni fără a declara în mod deschis acțiuni militare – ed.]

Rusia a comis în mod repetat provocări care încălcă spațiul aerian al țărilor NATO, cea mai notabilă fiind o incursiune în spațiul aerian estonian la mijlocul lunii septembrie.

Anterior, generalul Alexus Grynkewich, comandantul suprem al forțelor aliate NATO în Europa, a declarat că răspunsul ferm al Alianței la încălcările spațiului aerian al Rusiei în Polonia și Estonia a obligat Moscova să acționeze cu mai multă prudență.

Cum a blocat premierul belgian planul UE de a acorda Ucrainei un împrumut de 140 de miliarde de euro. Liderii au amânat problema pentru următorul summit
Cum a blocat premierul belgian planul UE de a acorda Ucrainei un împrumut de 140 de miliarde de euro. Liderii au amânat problema pentru următorul summit
Uniunea Europeană a vrut să trimită un semnal puternic Kievului. În schimb, a trimis încă o dovadă că, la Bruxelles, consensul se construiește tot mai greu. Propunerea de a acorda Ucrainei...
Votul „util” în București s-ar putea să nu funcționeze, de data aceasta: „Zona anti-PSD are suficienți candidați încât să vedem aici o canibalizare”
Votul „util” în București s-ar putea să nu funcționeze, de data aceasta: „Zona anti-PSD are suficienți candidați încât să vedem aici o canibalizare”
Au fost desemnați candidații principali pentru Primăria Capitalei, iar primii trei din sondaje se află, potrivit datelor recente, aproape la același nivel de intenție de vot. Într-un context...
#Belgia, #amenintare Rusia NATO, #moscova stearsa harta , #Belgia
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Pentru prima data in istorie! Laura candideaza la presedintie, dar vrea sa puna "STOP" alegerilor: "Lipsa de democratie"
Digi24.ro
Ce s-a descoperit in camera de garda unde a murit Stefania Szabo. Familia doctoritei a cerut un legist independent la necropsie
DigiSport.ro
Reactia Patriarhiei, dupa ce s-a aflat cati bani a donat Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mantuirii Neamului
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. „Las Fierbinți” în atenția CNA, sub suspiciunea de propagandă politică. Politicienii vizați de actorii de la PRO TV: „Vom dezbate cazul în ședință publică!”
  2. Ministrul belgian al Apărării a amenințat că Moscova va fi ștearsă de pe hartă dacă NATO va fi atacat. Reacția Rusiei
  3. Planeta ascunsă sub ape. Miza uriașă care pune SUA și China sub bătălie, chiar în Oceanul Pacific
  4. Ciprian Ciucu îl acuză pe Sorin Grindeanu că știa dinainte că trupele americane se vor retrage. "Stăm tot timpul cu grija că nu știm cine mai atacă, AUR, PSD"
  5. Reacția Franței după anunțul retragerii militarilor americani din România: "Colaborăm cu Statele Unite pentru a ne asigura că apărarea flancului estic va rămâne robustă"
  6. Ministrul Sănătăţii, după moartea doctoriței Ştefania Szabo: "De ce făcea şapte gărzi pe lună, nu știu"
  7. Anca Faur, soția româncă a astronautului american Buzz Aldrin a murit la vârsta de 66 de ani. "A adus bucurie în viața mea. Îmi va fi foarte dor de ea"
  8. Aproape de tragedie în Tulcea. Un mal de pământ s-a prăbuşit peste o locuinţă şi a surprins un bărbat. Șase persoane, printre care şi un bebeluş, evacuate de pompieri FOTO
  9. Primele rețineri după tragedia din Rahova. Cine sunt cei trei și ce acuzații li se aduc SURSE
  10. Bărbat căzut de la etajul trei chiar când ajungeau salvatorii. S-ar fi aruncat în gol când i-a văzut pe polițiști

Ultimele emisiuni

Acum 3 ore

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 150 - Armata Americană pleacă din România!