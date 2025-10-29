Theo Francken, ministrul belgian al Apărării, a amenințat că "Moscova va fi ștearsă de pe hartă" dacă Vladimir Putin va hotărî să atace capitala unui stat membru NATO, cum ar fi Bruxelles. După afirmația lui Francken, Ambasada Rusiei în Belgia a emis o declarație în care califică remarcile acestuia drept iresponsabile.

Într-un interviu acordat ziarului belgian De Morgen, ministrul belgian al Apărării a subliniat că țările occidentale nu trebuie să se lase intimidate de Rusia, scrie pravda.com.ua.

Întrebat dacă se teme că Putin ar putea lansa într-o zi o rachetă nenucleară asupra Bruxelles-ului, Francken a răspuns: „Nu, pentru că atunci va lovi inima NATO și vom șterge Moscova de pe hartă.”

Ambasada Rusiei în Belgia a emis o declarație în care descrie cuvintele lui Francken drept „provocatoare” și „iresponsabile”.

„Aventurismul lui Francken este, din păcate, o întruchipare a unei devieri militariste care câștigă din ce în ce mai mult avânt în partidul european al războiului.”

Francken a declarat în interviu că se îndoiește că Putin ar îndrăzni să lanseze o rachetă asupra Bruxelles-ului.

„Sunt mai îngrijorat de scenariile din zona gri: mici omuleți verzi din Estonia care incită minoritatea vorbitoare de limbă rusă împotriva regimului nazist. Înainte să vă dați seama, vor fi anexat o parte din Estonia.” [„Oamenii verzi” sunt soldați sau agenți ruși neînsemnați care apar în teritorii străine pentru a efectua operațiuni secrete cu scopul de a destabiliza sau anexa regiuni fără a declara în mod deschis acțiuni militare – ed.]

Rusia a comis în mod repetat provocări care încălcă spațiul aerian al țărilor NATO, cea mai notabilă fiind o incursiune în spațiul aerian estonian la mijlocul lunii septembrie.

Anterior, generalul Alexus Grynkewich, comandantul suprem al forțelor aliate NATO în Europa, a declarat că răspunsul ferm al Alianței la încălcările spațiului aerian al Rusiei în Polonia și Estonia a obligat Moscova să acționeze cu mai multă prudență.

