Ucraina a lovit tare în regiunea rusă Belgorod. Anunțul Kremlinului cu privire la victime VIDEO

O persoană a fost ucisă şi alte două au fost rănite joi, 29 august, în urma unor lovituri ucrainene în regiunea rusă Belgorod, aflată la graniţa cu Ucraina, a anunţat guvernatorul regional Viaceslav Gladkov.

„Oraşul Şebekino a fost vizat de lovituri ale forţelor ucrainene”, a scris Gladkov pe Telegram. „O persoană a fost ucisă”, a anunţat el. Alţi doi civili (un bărbat şi o femeie) au fost spitalizaţi cu răni provocate de şrapnel, potrivit guvernatorului.

Loviturile au avariat, de asemenea, o clădire administrativă şi un sit de infrastructură socială, a adăugat el.

