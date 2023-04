”Nu a fost o singură bombă”. Noi detalii privind explozia din centrul orașului rus Belgorod VIDEO FOTO

În seara zilei de 20 aprilie, un bombardier Su-34 a aruncat accidental două bombe asupra orașului rus Belgorod. Acest lucru a fost relatat, pe 21 aprilie, pe canalul YouTube „Hodorkovsky. Live”, de jurnalistul Nikita Parmionov.

„A mai căzut un obuz. Cel mai probabil, a fost a doua bombă și a căzut nu departe de locul de pe strada Șalandina. Dacă te uiți la harta din Belgorod, locul unde a explodat prima bombă și unde oamenii au fost răniți, poți vedea că acolo este aproape un bloc", a comentat el.

A doua bombă, după cum a menționat Parmionov, nu a explodat, ci a străpuns mai multe balcoane ale blocului.

Autoritățile au ordonat serviciilor speciale să încercuiască locul unde a căzut proiectilul și să evacueze întreaga clădire. A doua bombă, după cum a notat Parmionov, nu a explodat. Ea a spart mai multe balcoane și a intrat în pământ.

„Bomba este acolo, ei încearcă să o scoată și să o demineze în afara orașului”, a continuat jurnalistul.

Potrivit lui Parmenov, în Belgorod nu există panică, dar există o stare de incertitudine. Unii oameni s-au trezit și au aflat despre ceea ce s-a întâmplat abia astăzi.

It turns out Russia dropped not one, but at least two bombs on Belgorod. According to locals, the second one didn't explode. Russian munitions often malfunction & fall on Russian border towns & cities, but like in the case of the second bomb here, authorities try to cover it up. pic.twitter.com/NO1n5KmIhU

Potrivit publicației „Dzerkalo”, blocul de pe strada Șalandin 15 a fost avariat. O parte din balcoanele de la etajele doi până la etajul cinci au fost avariate. Clădirea este situată la aproximativ 240 de metri de epicentrul exploziei și este separată de acesta printr-o clădire cu nouă etaje.

„Obiectul a căzut de la o înălțime mare – cel mai probabil, din același avion care a aruncat prima bombă”, a subliniat ziarul.

Reamintim că în seara zilei de 20 aprilie, la Belgorod s-a auzit o explozie puternică . Unda de șoc a aruncat o mașină pe acoperișul supermarketului Pyatirocika. Ministerul Apărării al Rusiei a recunoscut incidentul.

Reconnaissance and strike UAV "Forpost-RU". Fell on the wires of power lines in the Belgorod region. The drone was armed with a KAB-20S adjustable bomb/s.

Second non-combat loss of this type so far. pic.twitter.com/JzbcN7gD37